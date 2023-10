Piazza Udine, rapina farmacie e fugge in mountain bike: arrestato 41enne

E’ stato arrestato dalla polizia un 41enne ritenuto responsabile di due rapine e un’altra tentata rapina in farmacia nella zona piazza Udine, tutte commesse utilizzando per la fuga una mountain bike. Giovedì mattina gli agenti che già ne conoscevano la descrizione, lo hanno arrestato in flagranza. L’uomo è stato notato dagli agenti che lo hanno seguito mentre si avvicinava a una farmacia di via Ronchi. Il 41enne, lasciata la bici all’esterno del negozio, ha alzato il cappuccio della felpa e indossato uno scaldacollo per nascondere il viso e, entrato in farmacia, ha minacciato con un grosso coltello le due dipendenti presenti, facendosi consegnare i 280 euro che c’erano in cassa. Una volta uscito è stato bloccato dalla polizia che lo attendeva all’esterno. Si tratta di un 41enne milanese, con precedenti penali, scarcerato da Parma a luglio scorso e attualmente affidato in prova ai servizi sociali, è stato riconosciuto da una farmacista come l’uomo che ha rapinato la stessa farmacia lo scorso 26 settembre. Nel corso della perquisizione domiciliare, inoltre, gli agenti della Squadra Mobile hanno rinvenuto capi di abbigliamento indossati nel corso della tentata rapina commessa lo scorso 30 settembre alla farmacia di piazza Udine per il quale è stato indagato

