La scienza si racconta al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia

“La scienza si racconta” è il titolo dell’evento organizzato dal MaCSIS – Master in Comunicazione della Scienza e dell’Innovazione Sostenibile – dell’Università di Milano-Bicocca, per mercoledì 19 ottobre, al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia, nella sala del transatlantico Biancamano.

Sarà un viaggio attraverso varie tematiche di attualità – dal cambiamento climatico alla salute, dalle smart cities alla fisica e alle esplorazioni artiche – ma con un comune obiettivo: rimettere la scienza e le infinite declinazioni del suo racconto al centro del dibattito pubblico.

L’incontro vedrà cinque figure di primo piano nel campo della informazione e divulgazione scientifica: Fiorenzo Marco Galli, direttore generale del Museo, Roberta Villa, medico e giornalista di salute, Serena Giacomin, fisica climatologa e Presidente di ItalianClimate Network, Maurizio Melis, giornalista e conduttore della trasmissione Smart City di Radio24, Paola Catapano, responsabile produzione contenuti editoriali del Cern.

La scienza non è mai stata così ascoltata, ma anche così contestata. Forse le due cose vanno di pari passo: più acquista importanza, culturale e politica, più genera reazioni, teorie del complotto, risentite negazioni dell’evidenza. Lo si è visto con i vaccini, con il cambiamento climatico e in altri ambiti. Ma nonostante le difficoltà e le incomprensioni, la scienza diventa sempre più centrale e importante per le nostre vite. E il racconto di questa straordinaria avventura intellettuale si fa sempre più necessario.

Iscrizione gratuita su Eventbrite: (biglietti-convegno-la-scienza-si-racconta). La conferenza sarà anche disponibile in streaming, sul canale YouTube di Scienza in rete.