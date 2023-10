Il trapper Simba La Rue condannato a 4 anni dal tribunale di Milano

Le accuse

Le accuse sono a vario titolo di lesioni e rapina, per un’aggressione in via Settala commessa dal gruppo “per sfregio e punizione”, per “mortificare” la vittima, un giovane che faceva parte anche lui di un gruppo rivale. In merito alle lesioni aggravate ai danni di Baby Touché, il giovane trapper ha deciso di non sporgere denuncia contro gli imputati e dunque l’accusa di sequestro di persona era già caduta. Quella di Touché, secondo la Procura, era stata una “reticenza per una logica di banda”.