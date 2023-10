Giorgio Perlasca Giusto tra le Nazioni – incontro con scuole e cittadini

Incontri con Franco Perlasca alla Fondazione Carlo Perini

DOMENICA 15 OTTOBRE ORE 17.30

MAGNETE MILANO – via Adriano, 107

LUNEDI 16 OTTOBRE ORE 10.00

LICEO LINGUISTICO MANZONI – via Deledda. 11

LUNEDI 6 OTTOBRE ORE 15.30

CERIMONIA POSA TARGA COMMEMORATIVA IN VIA PERLASCA

IN OCCASIONE DELL’80° ANNIVERSARIO DAL RASTRELLAMENTO DEL GHETTO DI ROMA E DELLA GUERRA CHE HAMAS HA INTRAPRESO CONTRO ISRAELE

La Fondazione Carlo Perini, nell’ambito del Progetto per la Legalità che dal 2014 promuove presso i vari Municipi delle periferie milanesi, ha organizzato tre importanti iniziative culturali per celebrare Giorgio Perlasca, figura di straordinaria umanità che ha contribuito ad elevare l’immagine ed il prestigio del nostro Paese.

L’idea era inizialmente quella di uscire dalla tempistica della ricorrenza del Giorno della Memoria, che ricade il 27 gennaio di ogni anno, per poter discutere di un tema così delicato e fondamentale anche in altri momenti dell’anno, in un’ottica didattica che permetterà a molte scuole di consolidare i valori di fratellanza, solidarietà e rispetto della vita umana che Giorgio Perlasca ha incarnato.

Ricordiamo che il 16 ottobre ricade l’80° anniversario dal rastrellamento del ghetto di Roma, una vera e propria retata effettuata dalle SS che portò alla deportazione di oltre 1.000 persone al campo di sterminio di Auschwitz, dove soltanto 16 di loro sopravvissero.

Un odio nei confronti degli ebrei che è tornato di estrema attualità a seguito del recente attacco di Hamas, con la sua caccia ai civili israeliani, che ripropone i metodi delle persecuzioni più feroci di questa nuova incarnazione della violenza jihadista.

Quella di Giorgio Perlasca, Giusto tra le Nazioni, è la straordinaria vicenda di un uomo che, pressoché da solo, nell’inverno del 1944-1945 a Budapest riuscì a salvare dallo sterminio nazista migliaia di ungheresi di religione ebraica inventandosi un ruolo, quello di Console spagnolo, lui che non era né diplomatico né spagnolo. Tornato in Italia dopo la guerra la sua storia non la racconta a nessuno, nemmeno in famiglia, semplicemente perché riteneva d’aver fatto il proprio dovere, nulla di più e nulla di meno.

Di questa incredibile storia ci racconterà il figlio Franco:

domenica 15 ottobre alle ore 17.30 presso il Magnete Milano di via Adriano, 107, a Crescenzago in Municipio 2 in un incontro aperto a tutti i cittadini;

lunedì 16 ottobre alle ore 10.20 in un incontro riservato agli studenti presso il Liceo Linguistico Manzoni di via Deledda, 11 con una diretta streaming che coinvolgerà il Liceo Classico Carducci e l’Istituto Maria Bellisario di Inzago.

Sempre Lunedì 16 ottobre alle ore 15.45, in via Perlasca, nei pressi della Certosa di Milano in Municipio 8, verrà dedicata una targa commemorativa da parte del Comune di Milano, del Municipio 8 e della Fondazione Carlo Perini. Una targa speciale con un QR code che rimanderà al sito della Fondazione Perlasca tramite cui cittadini e studenti potranno approfondire notizie su questo personaggio che è entrato a giusto titolo nel cuore e nella memoria del nostro Paese.

Christian Iosa

Presidente della Fondazione Carlo Perini