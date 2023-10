Sanità, a Milano è stato inaugurato il terzo centro medico privato con visite ‘sospese’

A Milano la sanità non è fatta solo di pubblico e privato, ma anche di imprenditorialità sociale. È il modello di Welcomed, il primo centro sanitario multidisciplinare dedicato ai bambini e alle famiglie milanesi, che ha inaugurato la sua terza sede. Una realtà che nei primi sei mesi del 2023 ha erogato 21.149 prestazioni, di cui 6.887 gratuite, il 70% delle quali a minori. Sono le cosidette “visite sospese”, cioè pagate da benefattori o dai margini generati da quelle a pagamento, a famiglie con un Isee inferiore a 8.000 euro l’anno, ma sono previste anche agevolazioni parziali, fino al 80% del costo, anche per chi ha redditi superiori ma non sufficienti per le tariffe intere.

La nuova sede di via degli Olivetani, in zona Sant’Ambrogio, si estende su 668 metri quadrati, è disposta su 2 piani e conta 17 ambulatori, una palestra e uno spazio famiglie dedicato al potenziamento dello studio e ai corsi per i genitori.

Questa nuova sede si aggiunge alle due esistenti in Porta Romana, portando l’offerta complessiva di Welcomed a tre sedi, con 31 studi specialistici e oltre 1100 metri quadrati complessivi dedicati alla salute dei bambini e delle loro famiglie. L’offerta include ginecologia, pediatria, ortopedia, cardiologia, oculistica e altre specialità, tutte sotto lo stesso tetto accanto ad un’équipe multidisciplinare, formata da specialisti della salute mentale: neuropsichiatra infantile, psicologo, logopedista, psicomotricista e pedagogista che lavorano in sinergia.

La medicina che aiuta, che si rende partecipe, un vero esempio.