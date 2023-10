Photofestival porta la fotografia in modo diffuso a Monza

Photofestival, la rassegna milanese di fotografia d’autore, torna a Monza dal 14 ottobre al 5 novembre con due mostre e un’iniziativa speciale realizzate grazie alla collaborazione con il Comune di Monza e Confcommercio Monza.

La collettiva “Il Diaframma 1967-1996: una storia italiana” di Fondazione 3M è allestita presso la Sala Espositiva Binario 7 e proposta in formato cartolina in alcuni negozi del centro storico, mentre il Capitol Anteo SpazioCinema ospita la mostra “Morale Surreale” di Simone Bolandrini. La diciottesima edizione della manifestazione, dal titolo “Aprirsi al mondo. La fotografia come impegno civile”, in corso fino al 31 ottobre con 142 mostre diffuse in 100 spazi espositivi pubblici e privati della Città metropolitana di Milano e di alcune località lombarde, sbarca nel capoluogo brianzolo con due esposizioni fotografiche e un’iniziativa diffusa in programma dal 14 ottobre al 5 novembre.

Questi gli appuntamenti a Monza:

AA.VV. “Il Diaframma 1967-1996: una storia italiana”

A cura di Fondazione 3M

14 ottobre – 5 novembre

Inaugurazione: 14 ottobre alle 18.00

Sala Espositiva Binario 7 – Via Filippo Turati 8, Monza

Orari di apertura: da martedì a venerdì, dalle 15.00 alle 18.00; sabato e domenica: dalle 10.00 alle 12.00, e dalle 15.00 alle 18.00.

Ingresso libero