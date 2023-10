Milano: arresto il flagranza di 3 persone per furto di autoveicoli

Nel corso della mattinata del 6 Ottobre, i Carabinieri della Compagnia di Corsico hanno tratto in arresto, per furto di tre autovetture, un 28enne, un 22enne ed un 57enne, tutti italiani con precedenti. I Carabinieri hanno individuato i tre soggetti che, nella notte tra il 5 ed il 6 ottobre a Milano, si sono resi responsabili del furto di tre autovetture, di cui una asportata in via Zanella e rinvenuta in via madre Teresa di Calcutta, una asportata in via Sidoli e rinvenuta in via Valsesia ed una asportata in via Manzoni e rinvenuta in quella via san Romanello. Le perquisizioni personali e domiciliari hanno consentito di rinvenire numerosi oggetti utili per il furto di auto tra cui due disturbatori di frequenza, 33 adesivi di lettere e numeri per falsificare targhe, un rilevatore di radiofrequenze, una radio portatile sintonizzata su canali in uso alle forze di Polizia, 57 chiavi vergini di autovetture varie, 8 centraline bypass, 4 centraline de-codificate. Le autovetture sono state recuperate e restituite ai proprietari. Gli arrestati sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza.

