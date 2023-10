Lavoro: Negozi Calzedonia assumono 300 Assistenti Vendita, Impiegati e Operai

L’azienda cerca diplomati e laureati da inserire nei punti vendita in Italia

Calzedonia, uno dei gruppi leader nel settore dell’abbigliamento, con oltre 30 anni di attività e più di 5 mila punti vendita presenti in 56 paesi nel mondo, assumerà 300 nuovi profili, che riguarderanno soprattutto Assistenti alla Vendita, i quali dovranno supportare i clienti nella loro esperienza in-store, gestire il percorso di vendita, riassortire l’area vendita e il magazzino ed occuparsi della strategia di commercializzazione.

Gli altri profili ricercati dal gruppo riguardano Operai Addetti al Magazzino, che dovranno controllare i flussi di informazioni, registrare le merci in entrata e in uscita, movimentare e trasportare la merce, preparare i documenti di trasporto e le fatture utili alla spedizione; Impiegati Contabilità – Ufficio Clienti, che dovranno gestire l’anagrafica dei negozi e dei clienti per tutto il gruppo tramite il gestionale SAP, controllare ed archiviare il digitale delle bolle doganali ed occuparsi della registrazione contabilità e della dichiarazione Intrastat; Responsabili di Zona, che dovranno analizzare l’andamento dei negozi del proprio distretto, allestire il punto vendita, gestire gli stock, il riassortimento e gli ordini della merce, garantire la formazione dei team, motivare, guidare ed ispirare gli staff nel raggiungimento dell’obbiettivo comune e sviluppare iniziative per collaborazioni ed eventi in store. Calzedonia ricerca personale in possesso di diploma o di laurea, con passione, entusiasmo, impegno, energia, motivazione, ambizione, curiosità, flessibilità, apertura al cambiamento,orientamento agli obbiettivi e ai risultati, saper lavorare in team, capacità nell’affrontare le sfide di ogni giorno, predisposizione alle relazioni interpersonali etc.

