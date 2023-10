I racconti di Capitan U 1947: E dai, Vecchioni … ma cosa c’è di originale se il passaggio della pesca avviene fra due donne o fra due uomini!?

Ancora adesso non riesco a capacitarmi e a farmene una ragione logica riguardando l’intervento di Roberto Vecchioni di qualche giorno fa a La7, col suo dito alzato e sorrisetto soddisfatto, mentre dà lezione a noi scolaretti a casa davanti al televisore affermando che “sarebbe stato più originale, ma molto più originale, se la bambina avesse trovato nella macchina un’altra donna, un’altra madre” (applauso) … e a seguire, sempre più compiaciuto per quanto afferma “oppure un padre e avessero (lui e la bambina) salutato insieme un altro padre alla finestra” … (altro applauso).

https://tg.la7.it/cultura-e-societa/spot-esselunga-vecchioni-sarebbe-stato-molto-pi%C3%B9-originale-se-30-09-2023-194926

Non sono d’accordo! Quello spot per me non è discriminatorio, lo recepisco dedicato a tutte le coppie che si stanno dividendo, a qualsiasi genere esse appartengano, e, la pesca, è un ingenuo ma efficace marchingegno escogitato dalla bambina per attirare l’attenzione sul suo disagio e sulla speranza di riconciliazione fra i suoi genitori, siano essi etero, gay, lesbiche o trans … riunione della famiglia in cui è cresciuta e che ama. Essendo gli eterosessuali dichiarati circa il 93% della popolazione è chiaro che lo spot dell’Esselunga coinvolga in primis il genere statisticamente più numeroso, ma il messaggio è, e rimane universale: l’amore, ripeto, di una bimba per i propri genitori, insieme e non separati. Io penso, che se i rappresentanti fossero stati quelli auspicati da Vecchioni, l’originalità, vista la minoranza statisticamente rappresentata, forse avrebbe potuto essere più facilmente recepita come discriminatoria: scusami Roberto, pur se in qualche modo contestandolo, io rispetto il tuo pensiero e spero che anche tu rispetti il mio.

Certo che ultimamente la vita si è molto intristita: tra guerre interminabili, ora si è aggiunta anche quella ripresa violenta tra israeliani e palestinesi, tra catastrofi naturali annunciate e “no”, tra lotte ideologiche spesso assurde, inconsistenti e pretestuose, il mondo sta diventando sempre più invivibile per le persone “normali”. Persone che non pretenderebbero molto, ma forse un po’ di serenità e qualche certezza in più per il futuro. È necessario, per ravvederci e riprenderci, provare ad invertire la rotta ricercando un po’ di dialogo con il proprio prossimo, a cominciare dalle coppie, che pur amandosi spesso si allontanano per incomprensioni, come capito dalla piccola che “offre” una pesca riconciliante. Cercare il confronto e non l’antagonismo, aiutare chi è in difficolta aiutando così anche sé stessi. Ribellarsi all’idea di sentirsi solo comparse di un film con il finale già scritto benché in ognuno di noi ci sia ancora tanta voglia di vivere e da trasmettere. Affrontare il futuro insieme, riscriverlo, magari, usando le grandi scoperte della scienza come fonte di unione e non di divisione, andare insieme, riscoprendo i valori, verso un mondo migliore da non vivere solo nei sogni, ma pretenderlo quaggiù, nella vita di tutti giorni e, ancora meglio, se insieme a chi ami. E per rafforzare ancor di più questo mio concetto e desiderio uso il modo mio migliore di esprimermi, una canzone che faceva parte di un progetto del 1987 ma che realizzai e proposi nell’album del 2016, Il Bruco: Io voglio andare con te

Amore triste dimmi che cos’hai sempre chiusa fra i pensieri tuoi,

fammi entrare, ti prego, un momento in te, io potrei confrontarmi così.

Tutto quel che accade intorno a noi è come il film di un’era che è già poi,

ma c’è voglia di vivere dentro di me, che vorrei trapiantare anche in te …

Io voglio andare con te verso un mondo di nuovi colori,

fra profeti di antichi pudori, dove l’atomo e la sua materia

diano vita ad una sola bandiera.

Io voglio andare con te verso un’aria pulita, quaggiù,

portare acqua alla fonte di un credo che ormai non è più …

io voglio andare con te, con te, quaggiù!

Amore triste ora come stai, benvenuta tra i pensieri miei,

non temere disastri ecologici finché è in noi il mutarne le origini …

Io voglio andare con te …

……………..

Sì, ritrovare insieme la fiducia e scrivere insieme il nostro futuro … tornare a vivere.

Capitan U 1947

(alias Umberto Napolitano)