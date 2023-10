Attualità: pillole di politica

La vignetta di Charlie Hebdo

Con le mani ancora grondanti di sangue, il terrorista islamico si interroga, quasi incredulo davanti al rubinetto del bagno, dal quale esce l’ultima goccia d’acqua: «Fino a dove si spingerà la barbarie?»

Con una vignetta del suo disegnatore Foolz sul taglio delle forniture idriche ed elettriche in seguito all’attacco di Hamas a Israele, Charlie Hebdo nel suo ultimo numero ridimensiona il vittimismo dei fondamentalisti, sorpresi dalle conseguenze dei loro massacri, e ridicolizza anche la pretesa di equidistanza di chi attribuisce responsabilità e crimini a entrambe le parti in conflitto.

Spariti migranti liberati dal giudice Apostolico

Rimessi in libertà con una discussa sentenza e subito spariti nel nulla. Alcuni dei migranti irregolari per i quali la giudice di Catania Iolanda Apostolico non aveva convalidato il trattenimento nei Cpr avrebbero già fatto perdere le proprie tracce. A pochi giorni dal pronunciamento in loro favore e contro le norme previste dal decreto Cutro. La notizia è stata riportata dal quotidiano Libero e avallata dalla Lega, che in un proprio commento parla di profughi “già irreperibili” e lancia una domanda provocatoria: “Qualora commettessero dei reati, di chi sarebbe la responsabilità?“.

Mimmo Lucano e la giustizia italiana

Crollano in appello le accuse contestate all’ex sindaco di Riace Domenico “Mimmo” Lucano. I giudici della Corte d’appello di Reggio Calabria, infatti, lo hanno condannato ad un anno e sei mesi di reclusione, con pena sospesa, contro la richiesta della Procura generale di 10 anni e 5 mesi e stravolgendo la sentenza di primo grado del Tribunale di Locri che gli aveva inflitto 13 anni e 2 mesi di carcere per associazione per delinquere, truffa, peculato, falso e abuso d’ufficio.