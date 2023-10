Arma dei Carabinieri e ASST Fatebenefratelli Sacco insieme per la donazione del sangue

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Milano e l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa per promuovere e sostenere assieme la donazione volontaria del sangue e di emoderivati. L’accordo tende all’obiettivo solidaristico di raggiungere l’autosufficienza regionale e nazionale in materia di sangue ed emoderivati: condizione fondamentale per garantire la salute della popolazione e favorire il conseguimento della qualità e sicurezza in ambito trasfusionale. Pertanto, l’A.S.S.T. Fatebenefratelli Sacco di Milano, avvalendosi dell’Associazione Donatori “Ospedale Sacco Obiettivo Sangue (HSOS)” e dell’Associazione “Donatori Sangue Fatebenefratelli”, promuove la cultura e l’importanza della donazione di sangue, mettendo a disposizione proprie risorse umane e tecnologiche all’avanguardia. L’Arma dei Carabinieri, che da sempre riconosce il valore solidaristico e sociale della donazione del sangue, quale atto di partecipazione alla vita delle Comunità in favore delle quali opera, la sostiene e la promuove anche tra le proprie fila. D’intesa con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale, i militari dell’Arma della Provincia di Milano, parteciperanno personalmente alla campagna per la donazione del sangue accedendo in modo ancor più agevole – tramite canali dedicati – alla visita di idoneità e alla successiva donazione di sangue presso gli Ospedali “Sacco” e “Fatebenefratelli”. A Milano, Carabinieri e ASST Fatebenefratelli Sacco, collaborano assieme per salvare, ogni giorno, vite umane, sostenendo la donazione volontaria, gratuita ed anonima: atto concreto di solidarietà per la comunità.

