16 ottobre ore 18.30 – Inaugurazione XI edizione Scuola della Cattedrale

La Scuola della Cattedrale, presieduta da Mons. Gianantonio Borgonovo, Arciprete del Duomo, inaugura l’undicesima edizione 2023-24 in Duomo con una serata straordinaria in compagnia di ospiti di vera eccezione che per la prima volta si troveranno insieme per condividere idee ed opinioni maturate nella loro pluriennale esperienza professionale.

Eccelsi protagonisti del grande palcoscenico della musica come Riccardo Chailly, Alberto Malazzi, Ruben Jais e Mons. Massimo Palombella discuteranno come interpretare una partitura musicale, una volta collocata nel suo specifico contesto storico e culturale.

Tale è l’unica via critica che può guidare l’interprete a una interpretazione che sia “storicamente informata” perché il pubblico comprenda e ne sia coinvolto.

Il passaggio dal “segno grafico” a quello sonoro richiede sempre, a ogni musicista, un grande lavoro di sintesi. In questa serata, sollecitati dalle questioni poste da Mons. Borgonovo ai Maestri Direttori delle maggiori Istituzioni Musicali Milanesi, si potranno comprendere le necessarie competenze, le difficoltà e la bellezza che stanno intrecciate nella complessa sintesi dell’esecuzione musicale.

L’evento si terrà lunedì 16 ottobre alle ore 18.30 nel DUOMO con un’introduzione storica di Armando Torno, e la partecipazione straordinaria dei Maestri Riccardo Chailly, Direttore dell’Orchestra Teatro alla Scala, Alberto Malazzi, Direttore dei Cori Teatro alla Scala, Ruben Jais, Direttore Generale e Artistico Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano, Mons. Massimo Palombella, Direttore della Cappella Musicale del Duomo di Milano, e il coordinamento di Mons. Gianantonio Borgonovo.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento postiv

L’eento verrà trasmesso in diretta su DUOMO MILANO TV