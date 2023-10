Via Sacchini, 32enne tenta di forzare camere albergo e aggredisce Carabinieri

Sotto effetto di droga ha tentato di forzare le porte delle camere di un albergo di via Sacchini, in zona Loreto, dove era alloggiato e, all’arrivo di una pattuglia di Carabinieri, ha aggredito i militari con calci e pugni tanto che per bloccarlo hanno dovuto aspettare i rinforzi e usare lo spray al peperoncino.

E’ accaduto ieri e l’uomo, un 32enne italiano, è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Durante l’aggressione ai Carabinieri l’arrestato ha tentato anche di sottrarre le pistole d’ordinanza e nella sua camera sono stati trovati residui di mdpv oltre a confezioni di farmaci psicotropi.