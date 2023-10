Venerdì 13 Ottobre Paolo Tomelleri. “Il jazz nell‘aria” proiezione del docu-film prodotto da Associazione Arcaduemila

Docu-film a cura di Egidio Bertazzoni e Massimo Cecconi riprese e montaggio Lisa Metelli a seguire Paolo Tomelleri Quartet in concerto evento inserito nel palinsesto Milano è viva nei quartieri 2023

La rassegna musicale in quattro concerti Viva la musica!, inserita nel palinsesto di Milano è Viva nei Quartieri 2023, vuole promuovere gruppi musicali composti da giovani musicisti under 35 in alternanza e in collaborazione con una star del jazz italiano, Paolo Tomelleri. Per la serata dedicata al grande maestro verrà proiettato il docu-film Paolo Tomelleri. Il jazz nell’aria, prodotto a marzo 2023 da associazione Arcaduemila, che racconta la sua storia di jazzista. Seguirà una performance live con il Paolo Tomelleri Quartet composto dal maestro Tomelleri (sax), Fabrizio Bernasconi (pianoforte), Marco Mistrangelo (contrabbasso), Tony Arco (batteria).

Venerdì 13 ottobre 2023 ore 19.30

Teatro LabArca

Via Marco d’Oggiono 1, Milano

Ingresso a pagamento

15 euro intero; 12 euro ridotto

Info e prenotazioni a prenotazioni@lab-arca.it

www.lab-arca.it