Pedonalizzazione di via Sacchini – scelta ideologica che mette a rischio la vita dei residenti !!!

Il Consigliere di Municipio 3 Marco Cagnolati (FdI) torna a sollevare il problema della contestata pedonalizzazione di via Sacchini scrivendo a Dindaco, Assessori competenti e Presidente di Municipio 3

-Ed ecco che le scelte TOTALMENTE ideologiche di quest’Amministrazione Comunale stanno producendo gli effetti che tutti sapevano si sarebbero verificati e speravano potessero non accadere….

Via Sacchini – 10 ottobre 2023 ore 16.44 – un’ambulanza della Croce Rossa sta tentando un soccorso ma gli operatori sono a piedi e non possono accedere con il mezzo all’interno della strada, non riescono a entrare, hanno dovuto lasciare l’ambulanza sul passo carraio di Via Porpora 26, e tutto questo a causa della pedonalizzazione della strada che l’Amministrazione Comunale che Voi rappresentate ha deciso di realizzare.

Allego foto e riferimenti dell’ambulanza che non riesce a transitare all’interno della strada chiusa CONTRO la volontà dei residenti ed ormai – e grazie a questo provvedimento – oggetto di BIVACCHI che i residenti si sarebbero voluti risparmiare.

L’irresponsabile pedonalizzazione mette seriamente a rischio la sicurezza sia dei residenti che degli studenti della scuola

Più e più volte è stata chiesta la riapertura della strada, la FINE di questo progetto di pedonalizzazione, nato male e che sta andando avanti ancora peggio…..

A seguito anche di questo GRAVE incidente, che avrebbe potuto compromettere SERIAMENTE la vita di chiunque si fosse trovato in stato di bisogno e che fa capire come un intervento in futuro (speriamo quanto più lontano possibile) dei Vigili del Fuoco o di altre Ambulanze (per esempio) potrebbe essere compromesso od ostacolato sono a rinnovare la richiesta al Sindaco, agli Assessori coinvolti ed al Presidente del Municipio 3 della FINE della sperimentazione della pedonalizzazione di Via Sacchini che si sta rivelando un vero e proprio DISASTRO !!!

Vi chiedo di intervenire al più presto al fine della RIAPERTURA della strada alla circolazione e dell’ELIMINAZIONE di tutti i manufatti che sono stati posati e che hanno costituito motivo di INTRALCIO per i mezzi di soccorso e che lo costituiranno in futuro

Vi chiedo di fornire un riscontro alla presente richiesta quanto più tempestivo possibile

Marco Cagnolati

Consigliere Municipio 3 – Gruppo Fratelli D’Italia