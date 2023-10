Tra i trattamenti più efficaci per il ringiovanimento cutaneo estetico o per patologie quali acne e rosacea c’è la lampada Kleresca, un trattamento non invasivo che utilizza l’Energia Luminosa Fluorescente (FLE – Fluorescent Light Energy) per stimolare i meccanismi di guarigione naturale e ripristinare la qualità della pelle sana. Si applica sulla zona interessata gel fotoconvertitori specifici per la problematica da trattare, contenenti molecole che filtrano la luce con una lunghezza d’onda specifica. Si applica un sottile strato di gel per un ciclo di trattamento di 9 minuti, che può essere ripetuto per altri 9. Il gel viene poi rimosso e la pelle viene detersa e idratata.

La tecnologia Kleresca è in grado di trattare sia la pelle sana che quella malata riducendo l’infiammazione e migliorando la texture. Non c’è emissione né di raggi UV né di infrarossi e poiché non causa alcuna fotosensibilità questo trattamento è idoneo a tutte le stagioni dell’anno, compresa l’estate. Il tempo di recupero post-trattamento è minimo o nullo ed è possibile applicare il trucco subito dopo la sessione. La tecnologia Kleresca costituisce un trattamento multi-azione per ridurre la carica batterica, l’infiammazione dell’acne attiva e gli esiti cicatriziali in modo delicato e indolore, normalizzando la pelle e migliorandola nel tempo.

Nel trattamento della rosacea migliora la microcircolazione e riduce i capillari visibili e le lesioni infiammatorie attenuando il bruciore della pelle. Nel ringiovanimento cutaneo rallenta i segni dell’invecchiamento della pelle, stimola la produzione di collagene, riduce la dimensione dei pori, le rughe sottili e la texture complessiva della pelle, lasciandola rivitalizzata, tonica e luminosa. Il trattamento Kleresca può essere combinato ad altre tecniche o terapie per ottimizzarne il risultato. Ha un effetto riparatore che dura nel tempo, permettendo ai pazienti di continuare ad avere miglioramenti anche dopo la fine del trattamento.