Disabilità: arte in un click – La mostra si svolgerà sabato 14 e domenica 15 ottobre dalle 15 alle 18 in Via Marsala, 17 Monza.

Solo riconoscendo la diversità dei bisogni e delle specifiche condizioni si potrà passare a una vera eguaglianza.

MIA – Monza International Art, galleria d’arte e associazione artistica e culturale, da sempre attenta alle tematiche sociali, presenta il progetto ARTE IN UN CLICK della Cooperativa L’Iride, per raccontare quanto l’arte possa veicolare messaggi importanti e al contempo essere inclusiva, terapeutica, educativa e… bella! I soggetti protagonisti degli scatti sono tutti gli utenti del Centro Socio Educativo: i ragazzi si sono messi in gioco con accessori, trucco e parrucco per ricostruire le scene di celebri quadri (lo stesso fotografo è un ragazzo del CSE). Accanto alle 36 fotografie un codice QR permetterà di vedere il backstage dello scatto. A completare il percorso le frasi dei ragazzi che raccontano questa bellissima esperienza e alcuni loro dipinti. Un progetto artistico di forte impatto estetico, coinvolgente ed emozionante. L’iride ha sempre voluto valorizzare i talenti delle persone e dei soggetti che partecipano alla vita della Cooperativa Sociale, attiva sul territorio monzese da oltre 40 anni.

Entrare in contatto con questa realtà permette di comprendere quanto la sua esistenza sia importante nella società e per la comunità di Monza e della Brianza. I ragazzi più o meno giovani che entrano a L’Iride vengono stimolati attraverso molteplici attività creative: dalla musica all’arte senza trascurare lo sport e le attività all’aria aperta. Appena si varca la soglia d’ingresso del CSE di via Parma ci si immerge subito in un ambiente colorato e accogliente, ricco di storie e di vita che si possono cogliere già dai dipinti appesi alle pareti o realizzati direttamente su di esse, le decorazioni, i lavori di artigianato e le frasi più significative dette dai ragazzi che, grazie ai volontari e i responsabili del Centro, sono diventati veri e propri motti stampati e incorniciati su una parete “parlante” che non può lasciare indifferenti! La mostra si svolgerà sabato 14 e domenica 15 ottobre dalle 15 alle 18 in Via Marsala, 17 Monza. Le sorprendenti opere di questi straordinari ragazzi cattureranno tutti i visitatori lasciando un senso di stupore e meraviglia!

Dott. Francesca Provetti