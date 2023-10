Vaccino antinfluenzale e anti-Covid: al via le prenotazioni in 1.010 farmacie lombarde

Nella scorsa stagione, quasi 200.000 lombardi hanno scelto di vaccinarsi contro l’influenza in farmacia. E, dall’inizio dell’immunoprofilassi contro il Covid, le croci verdi hanno inoculato oltre 1 milione di dosi. Annarosa Racca: “Rinnoviamo il nostro impegno al fianco del Servizio Sanitario Regionale per un’offerta di salute sempre più vicina alle esigenze dei cittadini”.

La vaccinazione antinfluenzale gratuita offerta da Regione Lombardia torna anche quest’anno nelle farmacie aperte al pubblico. Già da ieri, lunedì 9 ottobre, i cittadini che beneficiano dell’antinfluenzale gratuito (over 60, donne incinte o neomamme e persone a rischio per una patologia o per una professione), possono prenotarsi per riceverlo nella più vicina farmacia sotto casa. Le inoculazioni partiranno da lunedì 16 ottobre. Come nelle precedenti stagioni, la profilassi in farmacia si rivolgerà solo a over 18 che si sono già vaccinati contro l’influenza almeno una volta e senza effetti collaterali.

Dal 20 di novembre la campagna vaccinale sarà aperta, sempre gratuitamente, a tutti i cittadini. Da ieri sono partite anche le prenotazioni per ricevere in farmacia il vaccino anti-Covid aggiornato alla variante XBB 1.5 (somministrazioni sempre a partire dal 16 ottobre).

Utilizzando le piattaforme regionali dedicate: (https://vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it e https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it), per entrambe le campagne di profilassi gli aventi diritto potranno vaccinarsi nel presidio farmaceutico più vicino, tra gli oltre 1.000 che in Lombardia aderiscono all’immunizzazione.

La possibilità, per i farmacisti abilitati, di procedere direttamente alla somministrazione del siero antiflu in regime convenzionato, per conto del SSR, era stata una novità introdotta lo scorso anno, quando sono state quasi 200.000 le vaccinazioni eseguite nelle farmacie lombarde. Mentre sul fronte Covid, che ha visto le croci verdi in prima linea nella campagna di immunizzazione fin dal 2021, in Lombardia sono state inoculate complessivamente più di 1 milione di dosi di vaccino. “Anche quest’anno, le farmacie territoriali metteranno a disposizione del Servizio Sanitario Regionale la professionalità e la capillarità della propria rete, rinnovando il loro impegno nell’offrire ai cittadini un’offerta di salute sempre più accessibile”, sottolinea Annarosa Racca, Presidente di Federfarma Lombardia. “Siamo certi che la possibilità di ricevere l’antinfluenzale in farmacia, insieme al nuovo siero contro il Covid, possa contribuire ad allargare la copertura di entrambe le campagne vaccinali”.