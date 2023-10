Anziana 89enne picchiata, rapinata e stuprata nell’androne di casa

Ancora una violenza sessuale nelle vicinanze di Milano. A Sesto San Giovanni, una donna di 89 anni è stata picchiata, stuprata per un’ora nell’adrone di casa e, infine, rapinata. L’anziana, che ha deficit cognitivi, era uscita per andare in farmacia, di notte. Durante il tragitto aveva incontrato un uomo che le era parso gentile e rassicurante. Lo stesso, riaccompagnandola, l’ha schiaffeggiata, ha abusato di lei e le ha rubato i soldi che aveva nella borsetta. È accaduto nella notte tra il 26 e il 27 settembre. Per l’aggressione, i carabinieri hanno fermato un 42enne egiziano, che è stato riconosciuto dalla vittima.

L’allarme dato dal custode dello stabile

Come racconta Il Corriere della Sera, a chiamare i carabinieri il giorno dopo l’accaduto era stato il custode dello stabile, che aveva notato macchie di sangue nell’androne. La donna è stata trovata in stato confusionale con alcune ecchimosi.

La vittima ha riconosciuto il suo aggressore

I militari hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere dell’edificio, che avevano ripreso la scena. Le indagini della clinica Mangiagalli hanno confermato gli abusi subiti dall’89enne. Il 6 ottobre, le forze dell’ordine hanno rintracciato il 42enne nella zona della stazione di Sesto e l’hanno fermato.