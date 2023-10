Algerino e marocchino pregiudicati arrestati in Centrale, De Corato: «Arresti di stranieri in città +19,85%. Ecco perché sono necessari anche i Cpr per rimandarli nei loro paesi.»

Ieri viminale e sole 24 ore hanno confermato Milano la più pericolosa in Italia per rapine e furti di cui, secondo il questore, il 95% commessi da stranieri, spesso recidivi.

«Leggo dalle agenzie, e ringrazio gli agenti della Polizia Ferroviaria, per aver arrestato per furto aggravato in concorso, nella giornata di ieri, un 38enne algerino e un 33enne marocchino. L’arresto, nemmeno a farlo apposta, è avvenuto nella giornata di ieri quando il Sole 24 Ore, attraverso i dati del Viminale, aveva classificato Milano al primo posto in Italia per furti con destrezza, rapine in pubblica via, furti con strappo e l’aveva definita maglia nera italiana nell’indice della criminalità del 2023. Ancora stranieri che delinquono nella nostra città a conferma di quanto ha detto, qualche mese fa, il Questore Petronzi all’ultima festa della Polizia quando aveva ribadito che il 95% dei furti con destrezza a Milano sono commessi da stranieri. Il Questore, inoltre, aveva denunciato un alto tasso di recidiva e, oggi, ne abbiamo avuto l’ennesima conferma con questi due pregiudicati nuovamente arrestati.

Nel 2022, i dati sugli stranieri arrestati in città, dicono +19,85%. Questi malviventi, purtroppo, sanno che una volta presi vengono subito rilasciati e continuano a delinquere per le strade e i quartieri di Milano. Il Governo Meloni ha capito che questo è un fenomeno in continua crescita e, attraverso il Viminale, sta provando a contrastarlo con l’apertura e la creazione di nuovi Centri di permanenza per i rimpatri in modo tale che tutti questi stranieri che delinquono, una volta arrestati vengono rinchiusi lì temporaneamente per poi essere espulsi e rimpatriati nei loro Paesi di origine».

Così l’On. di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato, sui due stranieri arrestati ieri dalla Polizia ferroviaria nei pressi della Stazione Centrale di Milano.