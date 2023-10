Milano, De Corato: «Troppi esponenti comunità islamica simpatizzano per Hamas! Interrogazione al ministro per maggiori controlli su imam e apertura moschee»

Quanto avvenuto nei giorni scorsi ad Israele non può che suscitare forte preoccupazione non solo per uno dei fari della democrazia in medio oriente ma, anche, per la forte vicinanza ideologica di diversi membri delle Comunità islamiche italiane ad Hamas. Si tratta, come si è visto, di un gruppo terroristico a tutti gli effetti contro il quale bisogna prendere preventivamente adeguate contromisure. A questo proposito, presenterò un’interrogazione al Ministro degli Interni Piantedosi, affinché valuti se non sia necessario un aggiornamento circa la possibile presenza capillare di questa rete terroristica in Italia. Nella stessa, chiederò al Ministro se non ritenga opportuno di introdurre una legge che obblighi chiunque voglia gestire una moschea a mostrare il proprio Casellario Giudiziario intonso (compreso quello nella madrepatria), a mostrare la provenienza dei propri fondi e di sottoscrivere un apposito documento in cui si condannano chiaramente i gruppi terroristici islamici come Hamas e talebani. Non possiamo permetterci di farci trovare impreparati rispetto a questa pericolosa minaccia»!

Così l’On. di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato.