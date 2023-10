Incidente stradale a Milano. Investiti sul monopattino mentre andavano a scuola, hanno 11 e 12 anni

Sulla dinamica dell’incidente sta lavorando la Polizia locale. I due ragazzini feriti sono stati trasportati all’Ospedale San Carlo

Fortunatamente non sono gravi i due ragazzini di 11 e 12 anni investiti da un’auto ieri mattina mentre andavano a scuola con il monopattino elettrico.

Le cause dell’incidente, avvenuto intorno alle 8 in piazzale Axum, davanti allo stadio di San Siro, sono ancora da accertare. Sulla dinamica sta lavorando la Polizia Locale, per ora si sa che sono stati investiti da un’auto guidata da una donna di 61 anni. Entrambi i ragazzi, caduti a terra, sono stati soccorsi dal 118 e trasportati uno in codice verde e uno in giallo all’ospedale San Carlo.