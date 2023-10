Quartiere Salomone (case popolari Aler “Case bianche”) rinasce per volontà del Comitato

Stato di AVANZAMENTO dei lavori ad OTTOBRE 2023

L’intervento di Manutenzione Straordinaria nel Lotto 64 procede nel rispetto dei tempi e degli impegni. Il nostro Portavoce, Oscar Strano, è stato in Aler Milano oggi per riportare alcune segnalazioni e comprendere lo stato di avanzamento del quartiere.

STATO DELL’ARTE

In corso di completamento l’intervento sulle facciate dal civ 58 al 64 lato ovest (stazione carabinieri/parco) con smontaggio del ponteggio entro fine ottobre . Mentre è in corso il fissaggio dei pannelli del cappotto facciata Civ. 44 – 56 lato nord. Dal civ. 48 al 66, lato cortile interno, avviata la posa dei pannelli, completamento entro il 31/12/2023. Nel primo commento potete vedere planimetria aggiornata.

Ascensori completati e attivati fino al 54 (compreso). Al 56 verrà attivato entro fine ottobre. Completati 14, restanti 5 (58-66) entro il 31/12/2023.

SEGNALAZIONI COMITATO

– L’intervento del 110% sulle facciate è stato sospeso in prossimità del piano pilotis per permettere la copertura dei tubi del teleriscaldamento. Così come era stato più volte ribadito che, in concomitanza con le impalcature al civico 44, anche le canne fumarie (del vecchio impianto) ormai dismesse sarebbero state rimosse. Abbiamo ribadito l’urgenza di integrare questo intervento.

– Le “torrette” degli ascensori, agli ultimi piani, sono spesso utilizzate per salire sui tetti. Con la sostituzione degli impianti è stata integrata l’installazione di 20 nuove porte che saranno chiuse con accesso solo ad autorizzati.

– segnalato nuovamente l’impianto ascensore del civico 42, unico che rischia di presentare anomalie tecniche. Inoltre abbiamo nuovamente fatto presente che, ogniqualvolta si chiami il numero del pronto intervento, il call center chiede all’utente il pagamento dell’uscita straordinaria. Cosa che, invece, è a carico dell’impresa che ha in gestione gli impianti come ha ribadito Aler.

– I nuovi pavimenti, realizzati a nostro giudizio anzitempo, mostrano già i segni delle cattive condotte e dell’applicazione non puntuale lungo tutto il perimetro. Confidiamo che, prima del collaudo, le parti con dislivello, ammalorate e pericolose (in prossimità delle grate, che hanno già causato cadute a molti utenti) vengano sostituite. Aler ha confermato che, se non eseguita a regola d’arte, la posa dei pavimenti o delle porzioni, verrà sistemata.

– le masserizie in prossimità dei civici 66 e 50, lungo la stradina interna, sono diventate “collinette”. L’impresa ha conferito mandato per la rimozione dei materiali, che verranno per ciò tolti entro qualche settimana. Abbiamo inoltre segnalati i restanti veicoli abbandonati.

-i portoni, una volta terminato l’intervento, verranno tutti sostituiti. Abbiamo chiesto che vengano “ribaltati”, in modo da avere l’apertura del lato largo all’opposto di oggi così da non andare a “cozzare” con i cassoni dell’anti incendio. Tipo ai civici 32 e 58.

– Le aree rifiuti sono utilizzate come discariche abusive sia da chi abita il quartiere che da chi, ormai consolidatamente, viene da fuori. Abbiamo chiesto di integrare al cantiere delle soluzioni per poter prevenire gli usi impropri. (isole ecologiche, gabbie, recinzioni in muratura). Attendiamo, inoltre, riscontri sulla richiesta di posare fototrappole nei punti sensibili.

– Abbiamo ribadito la necessità di riasfaltare tutte le strade e il parcheggio, non solo di rattoppare. Parallelamente anche di ripristinare tutti i cordoli divelti (particolarmente, lungo la strada tra i civici 58 e 66) e abbiamo suggerito di dotare tutte le aiuole di quei cordoli così alti, in modo da evitare la sosta abusiva sul verde.

– Tutte le porte dei locali comuni devono essere sostituite. Tranne quelle dei locali tecnici dei civici 38-54-58 che invece verranno tinteggiate perché robuste e già allarmate. Le cantine in superficie risultano ingombrate da molti rifiuti/ mobili/ masserizie sia nei corridoi comuni che nei box non assegnati. Abbiamo suggerito , visto il nuovo contratto delle pulizie, un intervento straordinario di rimozione. Sarebbe opportuno fare parallelamente una “call” per capire quanti utenti utilizzino effettivamente i box e procedere, se necessario, o alla ri-assegnazione o alla chiusura di quelle che altrimenti vengono occupate.

– Da qualche giorno è operativa la nuova impresa di pulizia che ci auguriamo sia migliore della precedente. In questi giorni stanno ingranando e il servizio è avviato. Abbiamo chiesto, non appena disponibile, il cronoprogramma della presenza degli addetti e un manifesto degli orari e delle mansioni da affiggere scala per scala, in modo da rendere trasparente il servizio a tutti gli inquilini.

Ultime cose: dovranno essere applicate le termovalvole in tutti gli alloggi. Abbiamo chiesto i tempi;

L’intervento sulla rete idrica riprenderà a breve con la sostituzione dei cavedi. Entro la fine della poi la nuova linea verrà collegata alle centrali. Quel giorno TUTTI dovremo far SFIATARE i rubinetti. Aler non esclude di dover intervenire negli alloggi per sostituire i tubi ammalorati. Lo sapremo di volta in volta.

Proseguono invece gli interventi sulla nuova illuminazione e sulla realizzazione del poliambulatorio al civico 36 che sarà concluso entro la fine dell’inverno.

Comitato Salomone