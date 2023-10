SWING’N’MILAN: da venerdì 13 a domenica 15 ottobre tre giorni dedicati al ritmo americano degli anni ’30 e ’40.

SOLD OUT le lezioni di lindy hop con maestri professionisti per ballerini di ogni livello. Nuove lezioni di ballo per chi non ha mai ballato

Venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 ottobre torna SWING’N’MILAN, il festival internazionale dello swing che celebra la musica, il ballo e la cultura degli anni ’30 e ’40.

Un evento unico nel suo genere, che quest’anno spegne 11 candeline, e che si terrà come di consueto nella cattedrale dello swing (dedicata ai mitici Frankie Manning e Norma Miller) all’interno dello SPIRIT DE MILAN (Via Bovisasca, 59), location che incarna lo spirito autentico di quei decenni dorati.

Prevendite disponibili al seguente link: https://www.swingnmilan.it/swingnmilan/biglietteria-serate/

Saranno tre serate di condivisione e divertimento dedicate al ritmo americano con il meglio delle band italiane e internazionali (Hot Sugar Band e Nicolle Rochelle, Giorgio Cuscito’s Woodchoppers, Monday Orchestra), balli e lezioni di lindy hop con i migliori professionisti mondiali (Joanna e Henric, Nils e Hyunjung, Vincenzo e Moe), ottima cucina e una totale immersione nella cultura vintage con i corner di vintage styling. Per questa nuova edizione, il festival si presenta ancora più entusiasmante con 2 giorni di lezioni per ballerini di ogni livello ed esigenza. Ci sarà un camp di 8 ore di lezioni di lindy hop con ballerini professionisti per tre livelli di corsi (improvers, intermediate, advanced). Il camp è SOLD OUT.

Per chi non ha mai ballato swing, invece, ci saranno delle lezioni adatte per imparare i primi passi e potersi scatenare in pista! Le lezioni saranno dalle ore 14 alle ore 16 sia il sabato sia la domenica. Info e registrazione al seguente form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWhOZSmytDkBA7ZUJcz1RsN6NqAgE-s10OjqCA6Z1CHbhSDA/viewform.

Di seguito il programma degli eventi serali (https://www.swingnmilan.it/swingnmilan/programma-2023/):

VENERDÌ 13 OTTOBRE

(biglietto 20 € inclusa 1 consumazione)

Apertura porte ore 19.30

Swing Dj Set

Dalle ore 20.30 alle ore 21.10

First Step per assoluti principianti a cura di Golden Swing Society

Dalle ore 21.00 alle ore 03.00

Swing Dj Set

On The Floor – gara di ballo Mi & Ti (Mix and match)

On Stage – live di Hot Sugar Band and Nicolle Rochelle

Swing Dj Set con Ale DJ e Clap Hands

SABATO 14 OTTOBRE

(biglietto 25 € inclusa 1 consumazione)

Apertura porte ore 19.30

Swing Dj Set

Dalle ore 20.30 alle ore 21.10

First Step per assoluti principianti a cura di Golden Swing Society

Dalle ore 21.00 alle ore 03.00

Swing Dj Set

On Stage – live di Giorgio Cuscito’s Woodchoppers

On The Dance Floor – gara di coppia di Lindy Hop

On Stage – live di Hot Sugar Band And Nicolle Rochelle

Swing Dj Set con Ale DJ e Clap Hands

DOMENICA 15 OTTOBRE

(biglietto 15 € inclusa 1 consumazione)

Apertura porte ore 19.30

Swing Dj Set

Dalle ore 20.30 alle ore 21.10

First Step per assoluti principianti a cura di Golden Swing Society

Dalle ore 21.00 alle ore 01.00

Swing Dj Set

On Stage – live di Monday Orchestra

Swing Dj Set with Ale DJ

Swing’n’Milan nasce nel 2013 con l’obiettivo di introdurre la città di Milano al ballo, alla musica e alla cultura swing degli anni ’30 e ’40 nella sua forma più autentica e originale. Da allora, il festival ha continuato a crescere e a riscuotere un crescente successo. Swing’n’Milan è ideato da KLAXON srl, società nata nel 2000 come studio di progettazione che opera nel campo dell’exhibition design e già ideatore di SPIRIT DE MILAN. Tra i suoi obiettivi principali c’è quello di creare eventi tematici che coinvolgano i partecipanti a 360°.

www.swingnmilan.it – www.instagram.com/swing_n_milan/