Milano oltre 200 volontari puliscono l’odio e riqualificano parco Martinetti

Insieme a Retake e Diversity Lab si è concretizzato il progetto ACE di sensibilizzazione contro la discriminazione

Oltre 200 i volontari che sono scesi ieri in campo a Milano per sostenere il progetto di sensibilizzazione contro l’odio promosso da ACE insieme a Retake e Diversity Lab.

La città meneghina è stata la seconda delle 4 tappe previste – Roma, Pescara e Palermo- dalle due iniziative “Formula Anti-Odio” e “Scendiamo in piazza”, avviate da ACE per promuovere una nuova cultura del pulito volta a sostenere la lotta contro l’odio e la cura degli spazi comuni. Il fenomeno della discriminazione, infatti, è ancora troppo frequente in Italia e, in particolare a Milano, dove oltre l’80% della popolazione ha subito un atto discriminatorio. Ieri i volontari e gli studenti della Scuola Secondaria I° grado Emilio De Marchi Junior – Tommaso Gulli hanno ridato vita al Parco Martinetti, riqualificandolo e ripulendolo dalle scritte offensive.