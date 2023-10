Gratosoglio, spaccio davanti a scuola: due arresti

Nella scorsa settimana, i militari della Compagnia Milano Porta Magenta, in occasione di predisposti servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli Istituti Scolastici, hanno tratto in arresto due soggetti che vendevano Hashish nel parchetto adiacente l’Istituto Comprensivo di Via Palmeri nel quartiere Gratosoglio, durante l’uscita degli studenti dalla scuola, alla presenza di bambini e genitori. I militari, in particolare, nel pomeriggio del 28 settembre hanno arrestato un 35enne marocchino, già destinatario di decreto di espulsione e gravato da precedenti specifici, poiché colto mentre cedeva stupefacente a tre minorenni. Il 30 settembre, invece, hanno arrestato un 23enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale e gravato da precedenti specifici, perché colto mentre cedeva stupefacente a un connazionale. Il primo arrestato, dopo la convalida, è stato trattenuto al Carcere di San Vittore mentre per il secondo il GIP ha fornito il nulla osta all’espulsione.

