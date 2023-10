Gli avvisi PagoPA in formato digitale faranno risparmiare al Comune di Milano quest’anno, solo per i bollettini Tari, un milione di fogli di carta e oltre 200mila euro in costi di stampa e spedizione. Vantaggi ambientali, economici, di tempo e di risorse, destinati ad aumentare insieme con la quota di cittadini che aderiscono all’invio dell’avviso via email, che ha raggiunto finora poco meno del 30%. Questo e altri esempi del percorso di digitalizzazione degli enti locali sono stati presentati all’incontro “Open bilancio, pagamenti online, notifiche digitali: trasparenza ed efficienza al servizio dei cittadini”, organizzato nell’ambito della Milano Digital Week 2023 dal Board per l’Innovazione tecnologica e trasformazione digitale e dall’assessorato al Bilancio e Patrimonio del Comune di Milano in collaborazione con PagoPA la Società incaricata dallo Stato di favorire la diffusione di servizi pubblici digitali semplici e vicini ai bisogni delle persone. (Adnkronos)