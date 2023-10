Milano. ‘Un ospedale per amico’, oggi in Piazza Città di Lombardia Festa dei bambini dell’Ospedale Buzzi

‘Un ospedale per amico’, la grande festa dei bambini, organizzata dall’ospedale Buzzi di Milano, si svolgerà oggi, sabato 7 ottobre, alle h 10, in piazza Città di Lombardia. Sarà un’edizione speciale perché coincide con il ventesimo anniversario dell’iniziativa. L’evento, organizzato in collaborazione con Regione Lombardia, prevede giochi, incontri, laboratori e spettacoli. Sarà presente l’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi. “Per Regione Lombardia – ha commentato l’assessore – è un grande onore ospitare un manifestazione di questo tenore perché coinvolge grandi e piccini e sensibilizza su argomenti importanti per la nostra salute e per la comunità oltre che sull’attività dell’ospedale milanese dei bambini”. Per tutta la giornata si susseguiranno appuntamenti didattici, momenti di giochi e svago oltre ad una gustosa e sana merenda. Dal 2004 Obm ospedale dei bambini Buzzi Milano è accanto alle donne, ai bambini e alle famiglie che si rivolgono alla struttura per accompagnarli verso una cura più serena finanziando innovazioni tecnologiche e costruendo un ambente a loro misura. Il ricavato della manifestazione sosterrà, in particolare, il progetto ‘Family room’, speciali spazi di accoglienza destinati alle famiglie dei bambini ricoverati. Il progetto permette a tutti i bimbi di ricevere le migliori cure specialistiche avendo accanto tutto il nucleo famigliare. La giornata inizierà con l’esibizione della Fanfara del III Reggimento dei Carabinieri della Lombardia, cui seguirà la premiazione del progetto ‘Da noi a voi’ realizzato dagli alunni delle scuole dell’obbligo. Le classi premiate riceveranno libri per la biblioteca scolastica. In piazza Città di Lombardia saranno presenti anche 25 moto Harley Davidson. Durante tutta la giornata sarà presente ‘Ghisalandia’, un piccolo circuito allestito dalla Polizia Locale per insegnare ai bambini le principali regole di educazione stradale e ‘Pompieropoli’, un camp dimostrativo delle attività dei Vigili del Fuoco. Alcuni militari della Guardia di finanza inoltre effettueranno dimostrazioni sul lavoro svolto dai cani antidroga. Sempre in piazza Città di Lombardia, nello spazio Coldiretti,ci saranno le mascotte Summer & Todd e gli amici della fattoria di Rainbow giocheranno e balleranno con i bambini. Sarà presente anche un truccabimbi. In programma anche divertenti laboratori tra i quali ‘La Stazione del cuore’. per giocare con i battiti del cuore e scoprire come funziona, ‘Occhio all’etichetta’, per conoscere cosa si nasconde nei cibi e ‘L’ambulanza che non fa paura’, a cura della Croce Rosa Celeste. L’auditorium Testori ospiterà un corso di primo soccorso pediatrico organizzato dalla Croce Rosa Celeste e uno spettacolo del mago Diego.

