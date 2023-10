Loreto – Buenos Aires, Taxiblu: si rischia disastro, servono piani viabilità

“Se come sembra i prossimi cantieri che saranno attivati per la riqualificazione di Piazzale Loreto e quelli in Corso Buenos Aires partiranno contemporaneamente a gennaio, è evidente che sulla viabilità – sottolinea Emilio Boccalini, vice presidente di Taxiblu 02.4040, il più grande radiotaxi di Milano – si rischia un disastro che sarebbe meglio evitare.

Ad oggi, giusto per dare un dato che ci riguarda, quasi il 40% dei Taxi circolanti è bloccato letteralmente nel traffico. Con velocità commerciali medie imbarazzanti. Due cantieri di questo tipo, certamente fondamentali per la città, richiedono però un piano di viabilità ben strutturato ancor prima del loro avvio. Perché non vorremmo noi, come credo ogni cittadino o lavoratore milanese, trovarci fermi nei nostri mezzi. Capiamo che ci siano scadenze da rispettare per i cantieri ma non è nemmeno pensabile intervenire su due arterie stradali così vicine e fondamentali per la città senza fornire alternative di percorso ben definite”.