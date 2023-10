Sala su sicurezza e vigili, De Corato: «Ci vuole volontà politica per mettere in strada il numero massimo dei “ghisa”. Sindaco per 7 anni non l’ha fatto. Albertini con le stesse difficoltà lo fece»

«Questa mattina (ieri ndr) Sala è tornato a parlare di sicurezza e del 43% di vigili che sono in ufficio e non in giro per le strade di Milano. Questa percentuale è davvero troppo alta, visto l’alto tasso di criminalità e malavita che ogni giorno si sviluppa nei quartieri della nostra città. Le stesse difficoltà, ereditate dalle Giunte precedenti di Centrosinistra, le ebbe anche la Giunta Albertini nel 1997 e fino al 2006. Ma l’allora Sindaco Albertini, che oggi ha elogiato la nomina di Gabrielli congratulandosi con lo stesso Sala, fu capace di stipulare in primis accordi ben precisi con i Sindacati e, con l’ausilio del Comandante di allora della Polizia Locale, mandò i vari Ufficiali di ispezione a controllare l’operato dei vigili per strada e, nel caso in cui qualcuno facesse il furbo o non adempiesse al proprio dovere, partiva subito la lettera di richiamo scritta. E’ chiaro che non sia un lavoro semplice, ma per 7 anni Sala non ha fatto nulla per trovare un “punto di incontro” con i vigili. Quello che manca all’attuale Sindaco è la chiara volontà politica di poter risolvere il problema, in maniera seria e concreta, mettendo in strada il maggior numero di Agenti di Polizia Locale possibile. Se l’attuale primo cittadino, che continua a piangere miseria al Governo e assumere “ghisa”, non sarà capace di stipulare accordi ben precisi con il Corpo, non riuscirà mai a sconfiggere la guerra alla criminalità, all’insicurezza e al degrado milanese».

Così l’On. di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato, sulle dichiarazioni di Sala sul tema della sicurezza.