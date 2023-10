Pandolfino (FdI), una modesta proposta: se il Municipio 1 non ci vuole, gli altri Municipi vietino l’ingresso ai loro cittadini

La creatività non va mai ignorata. Per questo riportiamo per intero l’idea più radicale al momento sentita nella complessa gestione dei rapporti tra centro di Milano e periferia.

“Ho presentato oggi una mozione con cui chiedo che, nel caso la Giunta Comunale recepisse la delibera del Municipio 1 volta a riservare l’accesso in auto nel suo territorio solo a chi vi abita – per recuperare i mancati introiti di Area C – sia previsto il pagamento di un ticket d’uscita per chi vi risiede e da lì volessero accedere ad Area B in auto”. Lo scrive in una nota Gabriele Pandolfino, Consigliere di FdI nel Municipio 4.

“Provvedimento che non dovrebbe essere difficile adottare utilizzando le telecamere poste agli (a quel punto) ex ingressi di Area C – continua Pandolfino – Mi spiace per i nostri sostenitori ed esponenti che dovessero essere coinvolti da un provvedimento del genere, ma so che, per dare il buon esempio, non esiterebbero a rinunciare a un privilegio concesso loro da una decisione della sinistra, di cui però non godrebbero gli altri milanesi”.

“Ma siamo seri – conclude Pandolfino – la mia e una provocazione, per quanto mi riguarda nessuno dovrebbe pagare per accedere a una qualunque parte della città, ma sono comunque quasi certo che la mozione sarà respinta. Non succederà mai che la sinistra, dopo avere costretto per anni gli abitanti delle periferie a pagare per entrare in centro, infastidisca il proprio cospicuo bacino elettorale presente nel Municipio 1 facendo pagare chi abita in centro per andare in periferia”.