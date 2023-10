M4 (la tanto attesa conquista della città di Milano e le prime lamentele)

L’infrastruttura c’è ed è molto curata: peccato che non si possa usare dopo le 22:00

Ottobre 2023, Milano – Orari limitati rendono la metro blu un lusso inaccessibile per molti passeggeri.

Milano vuole presentarsi come una città moderna ed europea, attenta ai bisogni del cittadino. Eppure, la sua metropolitana ha orari rigorosi, a differenza di città come Berlino, Vienna, Londra e altre, in cui il mezzo pubblico è disponibile 24 ore su 24. Ma perché?

I passeggeri degli aerei atterrano e restano a piedi

Basta aprire Facebook per notare lo sconforto di molti cittadini Milanesi.

“Appena atterrato a Linate (22:25) – scrive sul social un utente – mi dirigo verso la Metro M4 dicendomi ‘finalmente un servizio come si deve per una città internazionale e viva 24/24h come Milano’… per scoprire con grande rammarico che la nuovissima metro AUTOMATICA (senza conducente) chiude alle 22:00. Prima di alimentare polemiche che subito vengono in mente chiedo se per caso qualcuno ne conosca il motivo… Grazie”

I commenti sotto al post sono numerosi, soprattutto provenienti da lavoratori pendolari che devono usufruire del mezzo pubblico prima delle 6:00 per recarsi presso i propri ambienti lavorativi. La polemica non è nuova ed è già stata avanzata negli anni passati circa le altre linee della metropolitana milanese.

Tuttavia, nel caso della M4, la rabbia è ancora maggiore.

Le controversie della M4

Il progetto della metro blu ha molti anni e alcune zone di Milano hanno vissuto estremi disagi in fase di costruzione. Al momento dell’inaugurazione delle prime fermate, avvenuta con ben due anni di ritardo, i cittadini si sono detti entusiasti, per via del collegamento tra il centro della città e uno dei punti nevralgici per il turismo italiano: Linate.

Tuttavia, dopo le lamentele circa i ritardi e i disagi della costruzione dell’infrastruttura, sono cominciate altre polemiche:

– Sebbene siano in corso studi e progetti per l’estensione della M4, alcuni cittadini lamentano che le proposte di prolungamento sembrano limitate e incerte

– La principale fonte di disappunto è la mancanza di collegamenti diretti tra la M4 e le altre linee della metropolitana. Gli utenti sono costretti a uscire e rientrare dai tornelli per passare dalla M4 alle altre linee

– Non esiste al momento un interscambio tra la M4 e la Linea 3

– Alcuni cittadini definiscono le fermate della M4 come la “grande bruttezza”

E ora, le lamentele aumentano a causa degli orari limitati.

Sebbene la Metro Blu sia dotata di treni moderni e all’avanguardia, gestiti senza conducente e prometta sicurezza e comfort, gli orari di funzionamento sembrano destinati a soddisfare solo una piccola parte della popolazione. Infatti, il servizio della metro è attivo solo tra le ore 6 del mattino e le 22 in settimana, mentre nei fine settimana si estende solo fino alle 00:20.

L’elemento cruciale qui è l’aeroporto di Linate, che vede voli atterrare e decollare a tutte le ore del giorno e della notte. Per i passeggeri che cercano di raggiungere o lasciare l’aeroporto in orari fuori da quelli previsti dalla Metro Blu, l’unica opzione sembra essere un bus sostitutivo. Questo, tuttavia, non è rapido ed efficiente come un mezzo che viaggia sotto terra, il che può creare disagi per i viaggiatori che cercano di rispettare orari rigorosi o evitare code inutili.

Cosa succede se hai un volo presto al mattino o un arrivo tardivo di notte? La risposta sembra essere: affidati a soluzioni alternative, spesso meno convenienti e più stressanti. Questa situazione solleva una serie di domande: la Metro Blu è davvero pensata per tutti i cittadini di Milano o solo per una parte privilegiata?

Perché chiudere la metropolitana di notte?

C’è una necessità urgente di rivedere gli orari della Metro Blu per renderla veramente accessibile a tutti i viaggiatori. In un momento in cui la mobilità sostenibile e l’accessibilità sono al centro delle preoccupazioni delle città, Milano deve fare un passo avanti per garantire che il trasporto pubblico di alta qualità sia davvero a portata di tutti, a qualsiasi orario.

E invece, di notte, la metropolitana chiude. Gli orari sembrano assecondare il lavoro diurno e i ritmi della maggioranza delle persone. Tuttavia, questo lascia una lacuna significativa per coloro che lavorano durante la notte o per chi ha bisogno di spostarsi quando la città è “inattiva”.

Il motivo ufficiale per la sospensione notturna del servizio è la necessità di effettuare pulizia e manutenzione delle linee. Ma questa spiegazione sembra essere in conflitto con l’immagine di Milano come una città che non si ferma mai.

È tempo che Milano si interroghi su questa scelta e consideri seriamente l’opzione di estendere gli orari della metro, soprattutto di una linea che raggiunge un importante aeroporto come Linate, almeno in alcune giornate o durante eventi speciali. È un passo necessario per adeguarsi ai ritmi frenetici di una città in crescita e per garantire che tutti i cittadini possano beneficiare di un trasporto pubblico efficiente, indipendentemente dall’orario in cui si trovano in strada.