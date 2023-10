L’idea classista della sinistra green: usa l’auto solo chi ha la casa nei quartieri alti

Il Sindaco ha gettato un po’ d’acqua sul fuoco della ipotesi di chiudere il Municipio 1 alle auto.

La richiesta, ufficiale, del centrosinistra della zona centro è però un rischio che aleggia nell’aria e verrà riproposta perché le avanguardie del pensiero green torneranno a proporlo con la scusa della palese inefficacia delle misure prese fino ad oggi: i dati pubblicati oggi dicono in sostanza che Area B e C non migliorano l’aria, non diminuiscono il numero di auto in ingresso a Milano, sono inique socialmente (ma a loro non interessa). Quindi i verdi cercheranno di inasprire i divieti e gli ostacoli alla circolazione, invece di percorrere altre strade come il potenziamento del trasporto pubblico, un piano parcheggi, l’innovazione tecnologica e logistica.

Questa proposta di chiudere il centro alle auto dei non residenti riflette però bene la logica classista ed elitaria di una sinistra così accecata dell’ideologia green da dimenticare i valori della solidarietà, del lavoro e della tutela dei più deboli.

Così come nell’800 si praticava il voto censitario, cioè per chi aveva disponibilità patrimoniali, oggi si vorrebbe introdurre il diritto alla circolazione selezionato per chi appartiene ai quartieri alti.

Non bastano le giuste isole pedonali nei pressi di monumenti e luoghi d’arte, si vuole vietare la circolazione in auto in una grande fetta di Milano dove tra l’altro sono concentrati moltissimi uffici e servizi pubblici, a coloro che non hanno il privilegio di possedere o affittare una casa da almeno 8 mila euro a metro quadro.

I cittadini milanesi della Bovisa o del Gratosoglio, che versano al Comune le stesse tasse e tariffe, e hanno lo stesso diritto di frequentare il loro centro storico, le loro piazze, i loro ospedali, tribunali, teatri o anche di poter andare a lavorare, dovrebbero obbligatoriamente prendere il tram, mentre altri potrebbero circolare e inquinare in quanto residenti in quartieri alti.

Non c’è che dire. L’ideologia green ha reso ciechi coloro che un tempo si battevano per la parità di diritti e per la tutela dei lavoratori. Eppure per migliorare l’ambiente esistono strade più efficaci e socialmente più sostenibili che appiedare i meno abbienti e i più fragili.