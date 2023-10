I racconti di Capitan U 1947: Oltre la violenza … Ely don’t cry, non piangere se puoi.

Oggi il mio racconto non si soffermerà solo sulle tante orribili violenze consumate sui minori che periodicamente offendono e rattristano le nostre coscienze, ma cercherà di andare oltre analizzando come poter continuare a vivere il “dopo,” come farsene una ragione per non restarne perennemente imprigionati. E lo farò con una canzone che scrissi e incisi nel 2006 e che pubblicai in un album (Il Bruco) solo 10 anni dopo … Ely Don’t Cry, Ely non piangere. Le violenze subite dai minori in età adolescente accadono per le frequentazioni sbagliate nel territorio sbagliato o, spesso, anche nell’ambiente familiare che dovrebbe, invece, rappresentare il fortino protettivo dove meglio crescere e apprendere. E questo in tutto il mondo, come nei casi recenti: uno venuto alla luce il 10 agosto di quest’anno in Perù, quello di Mila, una ragazzina di 11 anni, vittima di uno stupro perpetrato dal patrigno, non ancora arrestato, continuato nel tempo fin da quando aveva 6 anni e alla quale, per giunta, è stata vietata l’interruzione della gravidanza benché sia molto rischioso partorire a quell’età … e l’altro in Italia, quando il 25 agosto è uscita la notizia di due cuginette di 11 e 12 anni per mesi violentate in un parco da un branco di giovani lupi sciolti e senza regole.

Nella storia che racconto nella mia canzone, Ely Don’t Cry, e della quale analizzerò con voi parte del testo mettendo tra virgolette le frasi cantate, parlo di Ely, un’adolescente che si accorge a sue spese che “non è un gioco solamente tutto quello che le accade intorno” e che, abusata dal padre, si ritroverà “principessa, figlia e madre del suo stesso re”, rimarrà incinta a16 anni, ma non vedrà mai crescere il suo ventre perché le interromperanno la gravidanza “anche se un dubbio e un vuoto immenso per la vita” l’accompagnerà… ” Oh Ely don’t cry, non piangere se puoi”: parole di sprono per non abbattersi, provare ad andare oltre per non darla vinta a un delinquente e non permettergli di prendersi tutta una vita che, invece, può ancora riservare emozioni positive, con amori che nascono e che finiscono, ma che amori sono, puri e vissuti, … e incalzo …

“guardati allo specchio, con un secchio d’acqua lava il tuo passato e ciò che non è stato,

tu sei troppo forte dentro, sei del tuo universo il centro, perciò: oh Ely dont’t cry, non piangere se puoi …

… e se svegliandoti d’incanto tutto chiaro poi ti apparirà

e un passerotto che ti mangia in mano tanta gioia ti darà

finalmente questo pazzo puzzle della vita capirai

che aria e terra, bene e male figli sono sempre dello stesso sale, perciò: oh Ely don’t cry, non piangere se puoi” …

La vita è fatta di bene e di male con cui convivere per non rimanere sopraffatti, e questo vale per tutti e in tutti gli episodi avversi che potremo incontrare sul nostro cammino, ripeto: non permettiamo a nessuno di rubarci oltre al presente anche il futuro: la nostra forza è nell’amore, nel rispetto per gli altri, e … per noi stessi!

