Berni Ferretti: Il Consiglio di Municipio 1 approva delibera per irrigidire ingressi Area C :”Solo residenti”

Ieri sera il Consiglio di Municipio 1 ha approvato una delibera consiliare che chiede al Consiglio Comunale di fatto di eliminare ancora di più il traffico veicolare ed irrigidire maggiormente l’ingresso in area C: “Solo Residenti”.

Ho abbandonato i lavori perché non era neppure commentabile il provvedimento. Basta infatti salire su un metro alle 08.00 di mattina per rendersi conto che le Metro sono al collasso. Cioè, come scrivevo nell’articolo “Ora è tempo del Pianeta” (https://www.lamiafinanza.it/2022/12/ora-e-il-tempo-del-pianeta-una-politica-verde-per-la-regione-lombardia/ ) bisogna investire maggiormente sul trasporto pubblico soprattutto prima di pensare di eliminare le auto (penso ai rapporti con l’area Metropolitana, al secondo passante ferroviario, ai parcheggi interscambio ed all’allungamento delle metropolitane esistenti).

Sul trasporto pubblico, se il Sindaco si riempie la bocca di provvedimenti demagogici sul clima ed insegue i complessi di qualcuno che evidentemente lavora sotto casa, invece di fare il Presidente dell’ Area Metropolitana di Milano ( come se la stessa non incombesse su Milano ) e di rappresentare i suoi interessi presso la Regione, trasforma, come di fatto temo stia succedendo, la figura del Sindaco dell’omonima Area Metropolitana e della più grande città della Lombardia, a quella di una caricatura.

Giampaolo Berni Ferretti

Capogruppo Misto/Forza Italia Municipio 1