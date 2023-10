Berlusconi, Sala: su iscrizione Famedio c’è convergenza, evitare divisioni

Sull’iscrizione al Famedio di Silvio Berlusconi “credo che sia qualcosa su cui ci possa essere convergenza abbastanza generalizzata. Ci sono tante cose che ci vedono divisi tra maggioranza e minoranza. Su questioni del genere io tenderei a evitare ogni possibilità di divisioni e non vorrei lasciare malcontento che non serve”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine della celebrazione per il 163° anniversario della Polizia Locale in piazza Duomo. A chi gli ha chiesto se è opportuno che Berlusconi venga iscritto nonostante i suoi trascorsi con la giustizia, Sala ha risposto “può esserlo. C’è una volontà e una precisa richiesta di una parte significativa del mondo politico milanese. I principi vanno difesi quando sono molto chiari, ad esempio è molto chiaro il principio che prima di dieci anni non si può dedicare vie. Da questo punto di vista invece la cosa è un po’ più discutibile quindi ritengo che possa essere una cosa accettabile” ha concluso Sala.

