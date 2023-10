Tex Week in Piazza Duomo fino al 9 ottobre per i 75 anni del fumetto

Sembra ieri ma sono passati 75 anni da quando, il 30 settembre 1948, debuttava in edicola il primo albo a striscia di Tex, il personaggio creato da Gianluigi Bonelli e realizzato graficamente da Aurelio Galleppini, destinato a diventare il più amato eroe del fumetto italiano e uno dei più longevi del fumetto mondiale. Sergio Bonelli Editore celebra questo prestigioso traguardo in compagnia di Rinascente con la “Tex Week”: una settimana speciale dedicata al Ranger che si svolgerà nello store di Milano in Piazza Duomo fino al 9 ottobre per festeggiare un’icona capace di travalicare i confini del suo tempo, esaltare la bellezza della vita on the road, superare le frontiere e coinvolgere generazioni di lettori con le sue infinite storie.

“Quest’anno il nostro Tex – racconta Davide Bonelli, presidente di Sergio Bonelli Editore – compie 75 anni. Per questo vogliamo festeggiarlo con una settimana di iniziative proprio a Milano, nella città di Sergio Bonelli Editore. Assieme agli amici di Rinascente, appassionati di fumetti e preparatissimi sul mondo del Ranger abbiamo pensato di offrire a tutti i fan di Aquila della Notte un’esperienza del tutto nuova, che speriamo possa conquistarli”. L’augurio è che durante la Tex Week chiunque visiti la Rinascente, per 7 giorni, possa sentirsi a Casa di Tex. In questa occasione sarà in vendita “Tex. La cavalcata del destino” volume celebrativo creato appositamente per il genetliaco. Una storia firmata da Mauro Boselli e disegnata da Claudio Villa.