Un autunno smagliante per la catena di pizzerie e ristoranti Rossopomodoro

E’ pronto in casa Rossopomodoro il nuovo menù Autunno – Inverno e quella che da 25 anni è la più grande catena di pizzerie napoletane nel mondo ha studiato tante novità dalla tradizione partenopea. Non poteva essere diversamente per questo brand che garantisce un’immersione nella storia, nella cultura e nei sapori di Napoli in qualunque Rossopomodoro ci si trovi in Italia e nel mondo, un concept racchiuso nel claim “come un giorno a Napoli”.

Dalla fine di ottobre si potranno gustare: gli sfizi napoletani (come la Tiella), i paccheri con salsicce, porcini e burrata e le nuovissime pizze con mortadella e tartufo.

Nell’attesa è partita un’iniziativa che vede nuovamente insieme Rossopomodoro e Coca-Cola HBC Italia che premia i clienti che ordineranno un menù pizza+bibita nel periodo dal 25 settembre al 20 ottobre con un bellissimo bicchiere decorato completamente in omaggio, senza nessun contributo aggiuntivo.

Un regalo immediato e di valore, in edizione limitata che non sarà più disponibile ad esaurimento scorte, destinato quindi a diventare un oggetto da collezione.

Una partnership che abbina due fra i prodotti più amati dagli italiani, come ha dichiarato Salvatore Canale, Group National Accounts Ho.Re.Ca di Coca-Cola HBC Italia (nella foto di apertura da sinistra: Nicola Saraceno e Salvatore Canale), che ultimi anni ha lanciato nuovi prodotti che rispondono alle esigenze dei consumatori.

“Continuiamo a costruire la qualità della nostra offerta menù affiancandoci alle imprese d’eccellenza che offrono i prodotti più amati da tutti” sono state le parole di Nicola Saraceno, Amministratore Delegato della Sebeto Spa, per il marchio Rossopomodoro “Con Coca-Cola la partnership è diventata un’amicizia solida e duratura. Il nuovo bicchiere Coca-Cola e Rossopomodoro rappresenterà un bellissimo regalo da portare a casa, in ricordo di un piacevole momento in nostra compagnia”.

www.rossopomodoro.it

Clara Mennella

Giornalista professionista fin da giovanissima inizia scrivendo di moda, attualità e costume su Cosmopolitan e Capital. Dal 1987 al 2022 è redattore al Sole24Ore coltivando in parallelo la passione per le storie legate al food&wine.

Scrive per l’Associazione Professionale Cuochi Italiani, gira l’Italia con la troupe di Gustochannel e dal 2011 fino al maggio 2017 è stata Vicedirettore di Italia a Tavola.