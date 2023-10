Milano, pista ciclabile C.so Monforte, De Corato: «Altra follia di Sala e Censi! Ambulanza ha impiegato 3 minuti per percorrere 700 metri.»

«Questa mattina (ieri ndr), i milanesi e molte persone che da piazza Tricolore si recavano in Centro città, hanno potuto “apprezzare” le follie “green” del Sindaco Sala, dell’Assessore Censi e di tutto il Centrosinistra. La pista ciclabile di corso Monforte che collega piazza Tricolore a piazza San Babila.

I risultati, che questa nuova pista ha portato, si sono visti subito. Intorno alle ore 08 di mattina, come ben documentato (vedi allegati) sui social della pagina “milanobelladadio”, un’ambulanza, con sirene e lampeggianti accesi, è rimasta completamente paralizzata nel pesante traffico di corso Monforte e ci ha impiegato 3 minuti (cronometrati) per percorrere 700 metri! Questo è l’ennesimo regalo di Sala ai milanesi, a tutti gli automobilisti ed anche ai ciclisti, visto e considerato che in Monforte, la nuova pista, è delimitata da cordoli solo da un certo punto in poi e, la restante parte, è completamente priva di protezioni ma solamente disegnata con un po’ di vernice gialla e bianca a terra. Perché l’Assessore Censi non ha scelto la via parallela, ovvero Mascagni, ben più ampia e con doppia carreggiata? Questa amministrazione continua a penalizzare cittadini, pendolari, turisti, commercianti, ciclisti e automobilisti».

Così l’On. di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato, sulla nuova ciclabile di corso Monforte che già da ieri mattina ha creato numerosi disagi in città.

In basso il video di un cittadino,ieri mattina intorno alle ore 08, fatto in corso Monforte e postato sui social di “milanobelladadio” che ritrae un’ambulanza con sirene e lampeggianti accesi completamente bloccata nel traffico del suddetto corso.

https://www.instagram.com/reel/Cx46t8gN2yn/?igshid=YTUzYTFiZDMwYg%3D%3D