Gabrielli delegato dal sindaco alla sicurezza e alla coesione sociale.

L’ex prefetto Franco Gabrielli sarà il delegato del sindaco per la sicurezza e coesione sociale. Lo ha annunciato il sindaco Giuseppe Sala in una conferenza stampa dopo la riunione di Giunta. Con l’incarico, a titolo gratuito, a Gabrielli nasce anche il Comitato strategico per la sicurezza e la coesione sociale di cui faranno parte lo stesso Gabrielli, il sindaco e gli assessori alla Sicurezza Marco Granelli e quello alle Politiche sociali Lamberto Bertolé.

“Ormai da troppo tempo non si è messo mano a una legge quadro sulla Polizia Locale. Si tratta di un tema nazionale e non solo milanese, sarebbe il caso di farlo perché la sicurezza ha delle sfaccettature variate in rapporto alla legge che chiediamo sia rivista e anche per dare una valorizzazione e restituzione della dignità a un settore che in Italia riguarda oltre 50mila operatori: sulla carta dovrebbero essere 60mila ed è pari ai numeri degli operatori della Guardia di Finanza, stiamo dunque parlando di un pezzo importante della sicurezza. C’è poi il tema della banca dati delle Forze di Polizia: sarebbe importante che fosse messa a disposizione della Polizia Locale anche perché se noi consentiamo la consultazione della banca dati agli agenti municipali non c’è solo una presa di informazione ma anche una restituzione a sua volta caricate dalla Polizia Locale, come a esempio dopo un controllo stradale”. Così Franco Gabrielli, nel corso della conferenza stampa del dopo Giunta a Palazzo Marino.