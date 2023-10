Taxi a Milano: così non va

Alcune precisazioni: se sono a casa a scrivere questo articolo lo devo a un tassista. Un tassista che sa cosa sia la serietà professionale, che non si è fatto intimidire e non ha avuto paura a fare il proprio dovere. Pertanto quello che sto per scrivere non può, proprio per logica, essere un attacco a tutta la categoria delle auto bianche. Perché come chi mi ha riportato a casa ce ne sono stati decine di altri a non dimenticare cosa voglia dire essere un servizio pubblico. Detto ciò, stasera, in Stazione Centrale Milano ha fatto una pessima figura, per motivi peraltro poco chiari. Ma con la consapevolezza che in una città Europea certe cose non si dovrebbero neppure immaginare.

Ore 19,30: trenta persone in coda per prendere il taxi. Normale amministrazione. C’è però qualcosa di strano. Due capannelli di persone fermano i taxi che stanno venendo a caricare. Due vetture su tre che vengono fermate si girano e se ne vanno. La prima idea è che l’altro lato della stazione sia sovraccarico e stiano mandando i rinforzi. Ma presto capiamo che non è così. Anche perché, come detto, qualcuno dopo aver parlato carica lo stesso.

Capiamo, un istante di rabbia dopo l’altro, che i due capannelli stanno organizzando uno sciopero selvaggio. Oh, certo, lo chiamano “assemblea” e “fermiamo il lavoro per parlare”, ma non siamo idioti. Lo capiscono anche gli stranieri. Premio tenacia bonus alla sudamericana che deve essere fermata perché li sta andando a menare. In sostanza, dei due gruppi, uno è composto da due veterani. Sono quelli che hanno maggior successo. Gli altri sono cinque, due molto giovani. Sono le teste calde. Minacciano alcuni autisti: “Vediamo il 9 (la data in cui si dovrebbe discutere l’aumento delle licenze? Parrebbe riferirsi a quello) se caricherai ancora”. Però questo secondo gruppo capisce che a breve i turisti finiranno la pazienza. Se ne vanno.

Gli altri due continuano a deviare i taxi, ma con meno successo. Qualcosa è cambiato, forse il turno, forse la gente che arriva in stazione. Vorrei potervi dire che qualcuno li ha richiamati, ma non è successo. Nessuno, nella categoria, per un’ora ha fermato questa gente. Che, va ricordato, danzava su una linea molto sottile che divide la serrata (non esiste lo “sciopero” dei tassisti, si chiama serrata) e l’interruzione di pubblico servizio. Perché è vero che le auto bianche sono Partite IVA, ma dobbiamo metterci d’accordo: o hanno un monopolio in quanto servizio pubblico. O non ce l’hanno.

E i servizi pubblici non si possono fermare così, a caso. Peraltro senza che alcun vigile venisse a controllare cosa stesse succedendo. In ogni caso, non è così che si protesta. Queste cose allontanano solo i clienti dalla categoria. Che, a questo punto, rischia seriamente, per colpa di qualche testa calda, di perdere la stima e il rispetto dell’utenza. Spero, mi auguro!, che i rappresentanti sindacali delle auto bianche riescano a intervenire. Sennò lo farà lo stato. E non piacerà a nessuno.