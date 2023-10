In 2mila alla festa autogestita del liceo Leonardo. Malori per alcolici e panico per spray al peperoncino

È finita tra malori e attimi di panico il reprise party che si è svolto la notte di sabato 30 novembre in via Respighi, a Milano, davanti al Liceo scientifico Leonardo da Vinci. Una festa organizzata e interamente gestita dagli studenti, come se ne vedono in tante altre città, per celebrare l’inizio dell’anno scolastico.

Alla «Leofest» di sabato, però, qualcosa è andato storto. All’evento abusivo si sono presentati circa 2mila giovanissimi: non solo studenti dell’istituto ma anche amici e conoscenti. A un certo punto, racconta il Corriere, qualcuno ha pensato bene di spruzzare dello spray al peperoncino tra la folla, scatenando il panico dei presenti e causando un fuggi fuggi generale. Agli attimi di confusione dovuti allo spray al peperoncino si sommano poi diversi malori per eccesso di alcol, una rissa sfiorata e una ragazza portata via in ambulanza.

Non è la prima volta che questo genere di feste finisce per dare vita a disordini e scontri. Nel 2021, fuori dal liceo Vittorio Veneto, sempre a Milano, una banda incappucciata di ragazzi ha iniziato a lanciare bottiglie di vetro, colpendo al volto un giovane. Nei mesi scorsi, altre feste simili si sono svolte di fronte al Liceo Volta e ad altri istituti superiori meneghini. (Open)