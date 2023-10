Il commento di Luciano: 7a giornata di serie A

Buona settimana ai lettori, di seguito il commento alle 4 partite della domenica: Bologna-Empoli, Udinese-Genoa, Atalanta-Juventus e Roma-Frosinone.

A Bologna si abbatte sull’Empoli la furiosa invidia di Orsolini per la quaterna di Lautaro Martinez a Salerno. Anche lui vuole provarci e per poco non ci riesce, anche se gioca tutti i 90′ e non poco più di mezz’ora, come il capitano interista. E così, dopo tre pareggi consecutivi, il Bologna torna al successo, 3-0 al Dall’Ara contro l’Empoli, grazie alla tripletta di uno scatenato Orsolini, in rete al 21′ del primo e del secondo tempo e, infine, al 93′. I toscani di Andreazzoli colpiscono un clamoroso palo con Maleh al 23′ e si vedono annullare un gol al 37′ col ritrovato Caputo. Thiago Motta balza a 10 punti, l’Empoli resta a quota 3.

A Udine, pareggio al fotofinish tra Udinese e Genoa, con i liguri per due volte in vantaggio e rimontati dai friulani prima con il pareggio di Lucca poi, a dire il vero un po’ fortunosamente, a pochi secondi dalla fine del recupero. Effettivamente, il Genoa era già pronto a festeggiare il secondo successo consecutivo, maturato con una doppietta dello scatenato Gudmundsson, quando vede sfumare il colpo per uno sfortunato autogol di Matturro, che su cross di Samardzic anticipa tutti e insacca alle spalle del suo portiere! Alla fine, è il Genoa a rimanere con l’amaro in bocca, ma dopo una nuova più che buona prestazione complessiva e ottime conferme individuali come per Retegui e Gudmudsson. Per l’Udinese, un punto guadagnato quando ormai sembrava perso.

Nel tardo pomeriggio è la volta della Juventus, che in quel di Bergamo cerca di rendere la vita difficile all’Atalanta di Gasperini il quale, a sua volta, medita uno sgambetto ad Allegri in virtù di una ritrovata forma complessiva dei suoi ragazzi, confermata da due vittorie consecutive contro Cagliari e Verona. Alla fine, però, nessuna delle due porta a casa i 3 punti, e clean sheet per entrambe. Al Gewiss Stadium prestazione esclusivamente difensiva della squadra di Allegri, utile appunto per strappare (non un termine a caso) un pari. Gran parata di Szczesny sulla traversa su una punizione di Muriel. Terza partita senza subire gol per i bergamaschi, prima volta in stagione senza reti segnate per i bianconeri, in una partita comunque combattuta. Per la Juve pericolosi Chiesa e Fagioli, per la Dea una traversa con Muriel e un paio di occasioni con Koopmeiners. Un punto a testa per la quarta (a pari con il Napoli) e quinta forza del campionato.

Per la Roma, infine, partita del riscatto dopo la clamorosa debacle contro il Genoa.

Due calci alla crisi, due calci a una classifica mediocre, la Mourinho band riparte, fa suo il derby laziale e si impone per 2-0 sul Frosinone grazie a un gol per tempo: nella prima frazione apre Lukaku, nel finale chiude Pellegrini. Con un comune denominatore: gli assist partiti dal piede sinistro di Paulo Dybala. È un successo che arriva al termine di una partita poco spettacolare, molto tesa, con una Roma che sfrutta la qualità dei propri uomini offensivi e un Frosinone che, pur tenendo il campo senza alcuna paura, si affloscia nei momenti decisivi: da censura un doppio errore davanti alla porta di Cuni, uno sullo 0-0 e l’altro poco dopo il vantaggio di Lukaku. La Roma si riabilita così dopo il ko genovese e sale a quota 8 in classifica, mentre il Frosinone dell’ex Di Francesco torna sulla terra. Ma le buone sensazioni dell’avvio di campionato rimangono, un inciampo non pregiudica il cammino che la squadra ha dimostrato di poter proseguire.

Questo è quanto per le partite in calendario ieri, domenica 1° Ottobre. A domani per un cenno sulle restanti partite della giornata, Torino-Verona, Sassuolo-Monza e Fiorentina-Cagliari, in programma oggi pomeriggio dalle 18,30 alle 20,45. Dopodiché, il campionato lascerà spazio al ritorno delle coppe europee tra martedì e giovedì, per riprendere venerdì 6 ottobre con 2 anticipi: Empoli-Udinese e Lecce-Sassuolo.

Grazie ai lettori e arrivederci.