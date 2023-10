Milano: Osnato (FdI), confusione e immobilismo, Sala e Pd dove sono?

“Ancora i parchi pubblici sono pieni dei resti degli alberi crollati per il maltempo di mesi fa, nei giorni scorsi è crollata parte di una scuola in zona Lampugnano nel disinteresse del Comune rispetto ai disagi delle famiglie costrette a raggiungere un altro plesso, oggi leggiamo di una voragine in zona Bande Nere causata da un allagamento a cui è seguito addirittura l’inghiottimento di un’auto. Sulla sicurezza abbiamo compreso che il Sindaco non intende intervenire per supportare lo sforzo che la Questura sta facendo, la città è disseminata di clochard e immigrati abbandonati che non sanno dove dormire e affollano ogni possibile anfratto, in centro e in periferia”.

Così in una nota Marco OSNATO, deputato milanese di Fratelli d’Italia. “Sulle grandi questioni come lo stadio, l’edilizia sociale e gli sviluppi sociali parlano tutti ma una posizione ufficiale del Comune non si è ancora compresa. È questa la mirabolante capacità del sindaco Sala di governare Milano e soprattutto del Pd che è sempre pronto alle critiche verso gli altri ma non vede la ‘trave nel proprio occhio’. Dalle trasmissioni televisive, dove imperversano con toni moralistici e censori verso il Governo, i rappresentanti milanesi del Pd non ritengono di dare spiegazioni sull’evidente stato di confusione e immobilismo che Milano sta vivendo?”, conclude l’esponente di Fratelli d’Italia.