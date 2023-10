Il Milano Golden Fashion sesta edizione celebra un successo senza paragoni nella settimana della moda di Milano

Il Milano Golden Fashion, ideato da Graciela Saez e presentato da Anthony Peth, ha concluso con grande successo la sua sesta edizione durante la Settimana della Moda Milanese. Questo straordinario evento, realizzato grazie al contributo della dott.ssa Diana De Marchi, Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Milano e ospitato presso l’Acquario Civico di Milano, ha riunito stilisti provenienti da ogni angolo del mondo, offrendo a tutti gli appassionati della moda e ai professionisti del settore un’esperienza straordinaria all’insegna dello stile e dell’innovazione. Gli stilisti che hanno illuminato la passerella quest’anno includono: Fabiana Alaniz (Argentina), Carina Galeano (Argentina) con la sua straordinaria collezione “PINK”, Javiera Jordan (Cile) con la sua collezione “COUTURE 2024”, Carolina Sotomayor Coronado(Peru) e Giorgio De Cani (Cile) con il loro prestigioso brand “MOUT METAL COUTURE”. Roberta Mellone (Italia) con la sua collezione “HOLLYWOOD”, Paula Saez (Argentina) ha presentato la sua esclusiva collezione “VICTORIANA” del brand di Corsetterie, mentre Liss Vidal (El Salvador) ha stupito il pubblico con la sua collezione “REINAS DEL MUNDO”. Simona Pontiggia(Italia) ha presentato la sua innovativa collezione “SEI SEMPRE CHI VUOI ESSERE”, sotto il brand LAB 33. Inoltre, è stata celebrata la Squadra Argentina con modelle che indossavano la maglia in Omaggio ai Campione del mondo, produzione di Graciela Saez. Ad aggiungere un tocco di magia all’evento è stato l’abito a sirena, emblema dell’Acquario Civico di Milano e della sua natura, indossato dalla top model Diletta Marangoni, creato da Madame Leblanch, produzione di Graciela Saez con materiali riciclati, un inno alla pace.

Un elemento centrale dell’evento è stata la promozione dell’inclusione e della diversità nella moda. Il Milano Golden Fashion ha presentato una straordinaria varietà di modelle e modelli di diverse etnie, generi e abilità, dimostrando inequivocabilmente che la moda è un linguaggio universale che abbraccia tutti. La Settimana della Moda è stata una celebrazione della bellezza della diversità e una promozione dell’uguaglianza nel settore. L’impegno per l’innovazione e la sostenibilità è stato un altro punto di riferimento durante l’evento. Gli stilisti internazionali hanno presentato soluzioni innovative per ridurre l’impatto ambientale dell’industria della moda, promuovendo un approccio più sostenibile alla produzione e al consumo di abbigliamento.

Durante l’evento, sono stati consegnati i prestigiosi Golden Awards per riconoscere i professionisti del settore che si sono distinti per il loro stile, la passione e la professionalità:

Golden Award Giornalismo a Lorella Ridenti (Direttrice di Lei Style e Ora Settimanale) consegnato da Emanuele Salci (Wedding and Event Planner).

Golden Award Comunicazione Italia a Manuela Pacelli (Direttrice delle testate cartacee e online Eventi Culturali Magazine e Wine e Luxury), consegnato da Barbara Molinaro (Responsabile Ufficio Staff e Comunicazione presso CSEA – Cassa per i servizi energetici e ambientali).

Golden Award Solidarietà a Diana De Marchi (Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Milano) da parte di Rosy Abruzzo (Presentatrice).

Golden Award Comunicazione Internazionale alla giornalista, Lisa Bernardini, consegnato dall’attrice Barbara Enrichi (Attrice, Autrice e Regista).

Golden Award Spettacolo a Leonardo Angelo (Fashion Director del Mensile Bella) consegnato dalla fashion manager Michela Arrigotti (Sales Assistant).

Non sono mancati anche i riconoscimenti per Filomena della Torre della direzione dell’Acquario Civico di Milano consegnato da Graciela Saez e Michele Oggioni di Premio Eccellenze consegnato da Hector Villanueva, Direttore del Salone delle Nazioni del Milano Latin Festival – Ceo e Founder di Rumba TV. I partner e collaboratori che hanno contribuito a rendere questo evento un trionfo straordinario: Paola La Monica, Area Servizio di Presidenza del Consiglio Comunale. Dott.ssa Nicoletta Ancona, della direzione dell’Acquario Civico di Milano. Filomena della Torre, Assistente alla segreteria presso Servizio Mostre e Musei Scientifici Palazzo Reale e Comune di Milano. Gianni Graziano, dalla Elihair Agency Milano by Elios Comunication. Hector Villanueva, Direttore del Salone delle Nazioni del Milano Latin Festival nonché il Ceo e Founder di Rumba Tv. Olga Bianchi, coreografa e responsabile delle modelle nel backstage. Anna Falcone, organizzatrice di eventi. Mayra Sosa, la responsabile stampa. Antonella Marcon di Miss Mondo Veneto. Alejandro Librace dell’Associazione Cuore Argentino. Un ringraziamento speciale a tutti i fotografi, videomaker e rappresentanti dei media presenti (Red Latina en Directo, Creative Society, TV Life), così come a tutto lo staff e alle modelle che hanno partecipato all’evento.

