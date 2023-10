Cologno Monzese, petizione FdI per intitolare C.so Europa, sede Mediaset, a Berlusconi»

De Corato: «Ho partecipato oggi alla raccolta firme in P.zza Castello per quello che il Cavaliere ha fatto per la città»

«Oggi pomeriggio, insieme a molti simpatizzanti del Partito, a numerosi cittadini e ai Consiglieri Comunali locali, Gianfranca Tesauro e Giuseppe Di Bari, ho partecipato alla petizione organizzata da Fratelli d’Italia in Piazza Castello angolo via Indipendenza a Cologno Monzese, per intitolare l’attuale Corso Europa a Silvio Berlusconi, scomparso lo scorso giugno. Il leader di Forza Italia, soprattutto a questa città, ha dato e fatto molto, scegliendola anche come sede e punto strategico della sua nota azienda televisiva Mediaset». Così l’On. di Fratelli d’Italia, ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera e membro della Commissione d’inchiesta alla Camera sulla Sicurezza e sul degrado delle Periferie in Italia, Riccardo De Corato, sulla petizione odierna a Cologno Monzese, organizzata da Fratelli d’Italia, per intitolare Corso Europa a Silvio Berlusconi.