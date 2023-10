1923-2023 Centenario antichi Comuni Milanesi – Inaugurata dalla Fondazione Carlo Perini la seconda Mostra diffusa in Piazza Greco sul centenario degli antichi Comuni Milanesi

L’ANTICO COMUNE DI GRECO MILANESE con il Patrocinio dei Municipi 2 e 9 DAL 24 SETTEMBRE AL 14 DICEMBRE 2023

In forza del Regio Decreto numero 1912 del 2 settembre 1923 “Aggregazione al Comune di Milano di undici Comuni contermini” ed in seguito alla Delibera del Consiglio Comunale del 14 dicembre 1923, gli 11 Comuni di AFFORI, BAGGIO, CHIARAVALLE MILANESE, CRESCENZAGO, GORLA-PRECOTTO, GRECO MILANESE, LAMBRATE, MUSOCCO, NIGUARDA, TRENNO e VIGENTINO sono stati aggregati al Comune di Milano. Nel corso del centenario di tale importante evento, susseguito a quello altrettanto importante del 1873 con cui Milano già si espanse con l’aggregazione del Comune dei Corpi Santi, la Fondazione Carlo Perini, il più storico “centro culturale” delle periferie milanesi, ha organizzato la presente mostra fotografica, a valenza didattica, volta alla valorizzazione della memoria storica degli antichi Comuni e al loro successivo processo di trasformazione urbanistica.

MOSTRA DIFFUSA SUL CENTENARIO 1923 – 2023 Antichi Comuni Milanesi L’antico Comune di Greco Milanese

Essa è visibile in Piazza Greco con i pannelli esposti sulla recinzione della cancellata della parrocchia di San Martino in Greco alla portata di tutti, studenti, ragazzi e cittadini di ogni età. La durata prevista è fino al 14 dicembre 2023, termine del centenario. È la seconda mostra sul Centenario dopo quella sull’antico Comune di Musocco inaugurata nel quartiere di Villapizzone lo scorso 24 giugno e ancora visibile fino a fine anno. La mostra è costituita da 20 pannelli ricchi di testo, mappe ed immagini storiche che raccontano, in ordine cronologico, lo sviluppo della nostra città dal 1873, con la prima aggregazione del Comune dei Corpi Santi, al 1923 con l’aggregazione degli 11 antichi Comuni precedentemente indicati. Particolare attenzione è stata data all’antico Comune di Greco Milanese e ai borghi che l’hanno costituito nel corso dei secoli. La narrazione dello sviluppo dell’antico Comune di Greco Milanese, aggregato a Milano nel 1923, segue la logica urbanistica della suddivisione territoriale al momento dell’editto teresiano del 10 giugno 1757 con la presenza, in base ai rilievi catastali del 1720-1723, di quattro Comuni appartenenti alla Pieve di Bruzzano: Greco, Segnano con Segnanino, Pasquee di Seveso e Precentenaro (oggi Pratocentenaro).

La mostra, patrocinata dai Municipi 2 e 9, vuole contribuire al processo di rigenerazione delle aree urbane di tali territori favorendo la promozione e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e artistico delle periferie milanesi, recuperando la memoria storica per tutelarla e tramandarla alle future generazioni. Spiegare ai ragazzi delle scuole e alla popolazione l’evoluzione socioculturale ed urbanistica del territorio di appartenenza attraverso gli elementi di trasformazione urbana che sono susseguiti al 1923, permette di inserire dinamicamente studenti e cittadini in una dimensione di rapporto e dialogo, creando nella società una saldatura tra passato e futuro. Con tale iniziativa la Fondazione Carlo Perini vuole offrire un contributo significativo per il rinsaldarsi delle radici comuni e per la definizione di una nuova idea di città attraverso la condivisione di una memoria identitaria storica. Una progettualità culturale, alta, indispensabile per una rigenerazione urbana dei quartieri di Milano, che mira a far conoscere e potenziare il ricco patrimonio artistico e culturale esistente nelle periferie, valorizzando elementi del territorio appartenenti alla nostra “memoria collettiva”, in modo che essi non perdano definitivamente la propria identità ed il proprio valore. www.fondazioneperini.org