Palazzo Marino in musica. Domenica in Sala Alessi “International Popolare” del Quartetto Lyskamm

Domenica 1° ottobre, alle ore 11 in Sala Alessi a Palazzo Marino, appuntamento con la rassegna Palazzo Marino in Musica, giunta alla XII edizione e quest’anno dedicata al tema dell’identità. Ad esibirsi sarà con Internazionale popolare il Quartetto Lyskamm, una formazione fondata nel 2008 al Conservatorio di Milano a cui nel 2016 il Borletti Buitoni Trust ha assegnato il premio speciale per la musica da camera intitolato alla memoria di Claudio Abbado, aprendogli così la strada per la carriera internazionale. In programma musiche di Haydn e Bartók che esplorano gli influssi della musica popolare. Haydn nei Quartetti op.20, nati per Esterházy alla corte della sua Versailles ungherese, ritrova la tradizione della polifonia in una felice sintesi di ricercatezza compositiva e immediatezza popolare. Bartók in comune con la tendenza neoclassica, ha il rispetto della tonalità ed il culto del canto popolare. In un’epoca particolarmente ostile come quella di imposizioni culturali da parte del nazismo, egli ha assimilato pienamente il folclore magiaro e nelle sue opere maggiori manifesta il proprio distacco dagli apporti della civiltà musicale europea. I biglietti d’ingresso per il concerto sono gratuiti con prenotazione online sul sito www.palazzomarinoinmusica.it oppure ritirare quelli cartacei disponibili presso la biglietteria delle Gallerie d’Italia-Piazza Scala in piazza della Scala 6.

Laurea Magistrale in Lettere Moderne. Master in Relazioni Pubbliche.

Diploma ISMEO (lingua e cultura araba). Giornalista. Responsabile rapporti Media relations e con Enti ed Istituzioni presso Vox Idee (agenzia comunicazione integrata) Milano.