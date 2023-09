Nel giorno del suo compleanno, intitolazione del Belvedere di Palazzo Lombardia a Silvio Berlusconi

Prende il via con un video-ricordo e con un grande applauso l’intitolazione del Belvedere del 39esimo piano di Palazzo Lombardia a Silvio Berlusconi.

Presenti alla cerimonia, oltre al presidente della Regione Attilio Fontana, anche il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia, Maurizio Lupi, Alberto Baracchini, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’informazione e all’editoria, Adriano Galliani, Fedele Confalonieri. Presenti anche la figlia del Cavaliere Barbara e Paolo, fratello dell’ex premier.

Assente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che manda i suoi saluti, così come il ministro Antonio Tajani, occupato in impegni istituzionali.

“E stato un grande imprenditore, un grande uomo di sport, un grande politico. Poi che in politica non tutti condividessero il suo pensiero è un dato assolutamente normale, ma credo che Berlusconi rientrasse nella categoria della grandi persone che si devono ricordare”. Lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana a margine della cerimonia di intitolazione del Belvedere.

“L’intitolazione a Silvio Berlusconi è un motivo di orgoglio per noi e un motivo di lustro per la Regione. È un atto di riconoscenza e la riconoscenza, soprattutto in politica, è una virtù rara. Questa scelta è un atto bellissimo, d’amore. Oggi noi festeggiamo l’87esimo compleanno di Silvio. Dico ‘festeggiamo’ perché Silvio c’è. È nella nostra storia”. Lo ha detto Paolo Berlusconi, fratello di Silvio Berlusconi, durante la cerimonia di intitolazione del Belvedere del 39° piano di Palazzo Lombardia.

“Credo che Forza Italia sia il sesto figlio di mio fratello. Ne abbiamo avuto la riprova anche negli ultimi giorni della sua vita, quando ha speso gli ultimi suoi momenti a lavorare su Forza Italia. Quindi, è impensabile che noi ce ne stacchiamo. Una partecipazione diretta, invece, la ritengo molto più improbabile – ha continuato – perché credo che ognuno debba avere il suo ruolo. E poi, diciamoci la verità, abbiamo già dato. Quello che hanno fatto subire a mio fratello ha dell’incredibile e non credo che nessuno della famiglia si meriti un trattamento similare”.

La figlia Barbara, visibilmente commossa, ha sottolineato “Non è un luogo qualsiasi, è un luogo iconico. Qui dal Belvedere di questo Palazzo si può ammirare Milano con tutta la sua bellezza, la mia Milano diceva, che gli ha dato tanto e che ha voluto restituire. Non sono qui per parlare dell’imprenditore e dell’uomo politico, è sempre stato un padre amorevole, dal cuore buono e dall’animo amabile. Ci portiamo nel cuore i suoi atteggiamenti e il suo esempio, la sua innata umanità, il rispetto profondo che nutriva per tutte le persone e per ogni cosa, la sua generosità e il suo grande coraggio. Lui non è più con noi, ma i suoi valori lo sono, come il suo ottimismo, la sua perseverante etica del lavoro e la sua capacità di realizzare sogni apparentemente impossibile. Tutto questo non morirà mai e molte persone lo troveranno di ispirazione per molto tempo”.

Presente anche Adriano Galliani, presidente del Monza Calcio e storico collaboratore di Silvio Berlusconi “Credo che il presidente Silvio Berlusconi si meriti questo onore per quello che ha fatto per Milano e la Lombardia. Ricordiamoci che tutte le imprese di Berlusconi iniziano per M: Milano, Mediolanum, Milan, Mondadori, Mediaset, Monza e Mediobanca di cui siamo stati soci. Silvio Berlusconi è nato a Milano, si sentiva tanto tanto milanese al punto che era uno dei pochi tifosi milanisti che tifava anche Inter. Era triste veramente quando i nerazzurri hanno perso l’ultima finale di Champions perché aveva perso una squadra di Milano. Un cittadino della città fantastico, un cittadino della Lombardia che credo meritasse la dedica di questa sala”. Per quanto riguarda il fatto che il Comune di Milano non abbia ancora dedicato un luogo della città al fondatore di Forza Italia, Galliani ha detto: “Non tiratemi dentro in una polemica a cui non voglio partecipare in un momento di commozione. Facciamo almeno il 29 di settembre (data del compleanno di Berlusconi, ndr) i bravi”.