AMSA, da domenica ricicleria temporanea in via Ripamonti attiva nei weekend

Per rafforzare il servizio offerto alla cittadinanza, a partire da domenica 1 ottobre Amsa attiverà nei fine settimana una ricicleria temporanea in via Ripamonti (all’altezza del capolinea tram 24). Ogni sabato e domenica dalle 9.00 alle 17.00 la Società metterà a disposizione dei cittadini tre cassoni per la raccolta differenziata di rifiuti ingombranti, ferro e carta/cartone. Amsa ricorda che dallo scorso giugno è stata prolungata l’apertura al pubblico delle riciclerie cittadine di via Olgettina, via Corelli, via Pedroni e via Riccardo Lombardi (Muggiano), che garantiscono il ritiro dei rifiuti dal lunedì al sabato fino alle 20 e la domenica fino alle 19. Sempre disponibile il servizio gratuito di rifiuti ingombranti a domicilio, prenotabile online sul sito www.amsa.it. Per piccoli rifiuti è operativo il CAM – Centro Ambientale Mobile, la ricicleria mobile che ogni giorno viene posizionata in un differente quartiere di Milano nei pressi di mercati e luoghi di aggregazione, dove i cittadini possono portare rifiuti elettrici ed elettronici, toner, cartucce per stampanti, contenitori etichettati per materiali pericolosi e oli vegetali/minerali. Lampade e piccoli rifiuti elettronici possono essere inoltre conferiti nelle Ecoisole presenti in 9 punti nei diversi municipi di Milano e in alcuni punti vendita della grande distribuzione, dove è possibile trovare anche i contenitori per la raccolta degli oli esausti. Per maggiori informazioni sui servizi di Amsa è possibile consultare il sito web www.amsa.it e l’applicazione per smartphone e tablet PULIamo.

